"إعمار" تبدأ تسليم 316 شقة فاخرة في برج الساعة بمكة

بدأت "إعمار الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "إعمار العقارية" في تسليم الوحدات السكنية الفندقية الأولى من فئة الخمس نجوم في المملكة العربية السعودية ضمن مشروع "إعمار رزيدنسز في برج الساعة بمكة المكرمة". وتحظى هذه الشقق الفاخرة ذات الخدمات المتكاملة بموقع مميز ضمن ساحة الحرم الشريف، وهي تحظى بإطلالات رائعة على الكعبة المشرفة والحرم المكي ومدينة مكة المكرمة عموماً.

وتتوزع الوحدات السكنية لمشروع "إعمار رزيدنسز في برج الساعة بمكة المكرمة" بين الطوابق 30 إلى 41 من "فندق ساعة مكة"، أحد فنادق مجموعة "فيرمونت"، والذي يعد محور مجمّع "أبراج البيت" وجزءاً من مشروع وقف الملك عبدالعزيز للحرمين الشريفين.

ويعتبر "برج ساعة مكة" واحداً من أعلى الأبراج الفندقية في العالم بارتفاع 601 متر، وهو يضم ساعة يبلغ قطرها 40 متراً 130 قدماً ويمكن رؤيتها من مسافة 17 كم لتبين مواقيت الصلوات اليومية، فيما يهدف مركز المرصد القمري والمتحف الإسلامي ضمن البرج إلى المحافظة على الإرث الإسلامي للأجيال القادمة.

وتم تصميم الوحدات السكنية للمشروع وفقاً لمعايير "إعمار" العالمية، وهي تحظى بردهة فسيحة تتيح للساكنين فرصة الوصول مباشرةً إلى شققهم وإلى الحرم المكي الشريف بالإضافة إلى مركز تسوق عصري. ويوجد أماكن مخصصة للمصلين بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة والحرم الشريف.

ويضم "إعمار رزيدنسز في برج الساعة بمكة المكرمة" 316 شقة سكنية فندقية فسيحة بتشطيبات عالية المستوى، بلمسات إعمار التصميمية الراقية، وتجهيزاتها العصرية المتطورة، فضلاً عن إتاحتها فرصة الوصول المباشر إلى الحرم المكي الشريف. وتقدم مجموعة "فيرمونت للفنادق والمنتجعات" خدماتها الفاخرة لجميع هذه الشقق بما يعزز راحة السكان الذين يمكنهم أيضاً الوصول بسهولة تامة إلى مختلف مرافق الفندق.

وتعمل شركة "إعمار الشرق الأوسط" على تطوير مشروع "باب جدة" الذي يعد واحداً من أضخم مشاريع التطوير العقاري في مدينة جدة، بالإضافة إلى مشروع "بحيرات الخُبر" البالغة قيمته مليارات الدولارات، والذي يعد من أكبر المشاريع التطويرية ذات الواجهة المائية في المنطقة الشرقية.