تقرير: ارتفاع الوحدات السكنية في دبي إلى 503 آلاف وحدة

توقع تقرير حديث صادر عن "استيكو" العقاري أن يرتفع عدد الوحدات السكنية في سوق دبي بنسبة 8 .4% إلى 503 آلاف وحدة مع نهاية 2013، بالتزامن مع 480 ألف وحدة جاهزة في الوقت الحالي، وإنجاز 23 ألف وحدة خلال الأشهر الستة المقبلة.

ويتكون سوق دبي العقاري الحالي من 900 .417 شقة و62 ألف فيلا، بينما تبلغ المساحة الخاصة بمكاتب دبي بنهاية النصف الأول من عام 2013 نحو 6 .9 مليون متر مربع، للنصف الأول من عام 2013.

واعتمد التقرير في توقعاته على استمرار حالة الزخم العقاري في دبي، حيث من المرجح الانتهاء من بناء 400 .19 شقة و400 .3 فيلا وأكثر من 600 ألف متر مربع من المساحة المكتبية وذلك بحلول النصف الثاني من العام الحالي . وبحلول ،2014 يتوقع التقرير زيادة في سوق دبي العقاري بنحو 400 .31 شقة و500 .6 فيلا، إضافة إلى 1 .1 مليون متر مربع من المساحة المكتبية، وبالرغم من الزيادة في عدد الإنشاءات إلا أن هنالك مشاريع جديدة كثيرة لم يتم إحصاؤها بسبب أمور مالية وأسباب أخرى.

وأشارت "استيكو" إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الحالية يبلغ نحو 480 ألف وحدة، ومن المتوقع أن يتم إنجاز 23 ألف وحدة في النصف الثاني من العام الحالي، بزيادة قدرها 8 .4 % ليرتفع إلى 503 آلاف وحدة مع نهاية 2013، في حين أن عام 2014 سوف يشهد ارتفاعا يصل إلى 3% بنحو 15 ألف وحدة سكنية، لتصل إلى 520 ألف وحدة سكنية.

وتبلغ مجمل المساحة المكتبية الحالية لدبي نحو 6 .9 مليون متر مربع، ويتوقع التقرير ان ترتفع هذه المساحة بنسبة 3 .6% في النصف الثاني من عام 2013 لتصل الى 2 .10 مليون متر مربع، في حين سوف يشهد عام 2014 زيادة قد تصل الى 9 .4% 7 .10 مليون.

وتشير الشركة إلى أن كلاً من "داون تاون دبي" و"واحة دبي للسيلكون" و"مدينة دبي الرياضية"، شهدت أعلى تسليم لوحدات الشقق، وذلك عن 600 .3 شقة، بينما استحوذت "قرية جميرا" و"جميرا بارك" و"الفرجان" على مجمل الفلل المنجزة، وحصلت منطقتا الخليج التجاري وشارع الشيخ زايد على مجمل المساحة المكتبية في النصف الأول من العام الحالي.