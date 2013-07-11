"ليمتلس" تنجز 35% من أولى مراحل "زاغورودني" الروسي"

أعلنت شركة "ليمتلس"، عن إنجاز 35%، من المرحلة الأولى من مشروع "زاغورودني كوارتال" القائم بالقرب من مدينة موسكو، إذ لا يزال العمل قائماً على إنشاء أربعة أبنية للشقق السكنية و26 فيلا صغيرة من المفترض اتمامها هذا العام.

وتشمل المرحلة الأولى من مشروع زاغورودني كوارتال، التي تغطي 14 هكتاراً والتي يفترض اتمامها في العام 2015 على 14 برجاً سكنياً مكونة من 728 شقة و46 فيلا صغيرة ومرافق تجزئة وحديقة بمساحة 8000 متر مربع، بحسب "الخليج" الإماراتية.

ويجري العمل حالياً على بناء سبعة أبنية سكنية وجميع الفلل الصغيرة وأعمال البنية التحتية على يد 300 عامل يعملون في الموقع . ومن المعتزم البدء بأعمال تنسيق الحدائق هذا العام .

وتم إلى الآن بيع ما يزيد على 200 وحدة من مشروع زاغورودني كوارتال إلى مستثمرين روسيين، وستتم مواصلة بيع المزيد من الوحدات عبر طرحها في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة قريباً.

وتشمل الوحدات المعروضة للبيع على ستوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث إلى جانب عدد من الفلل الصغيرة بثلاث أو أربع غرف نوم.