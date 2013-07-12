تحذيرات أوروبا من السفر لمصر يطيح بإشغالات الفنادق

باتت معدلات إشغالات الفنادق في مصر في تراجع مستمر خاصة في العاصمة القاهرة والإسكندرية الساحلية شمال مصر، بعد التحذيرات التي أطلقتها بعض الدول الأوروبية لرعاياها، بعدم السفر لمصر بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد، بحسب ما أكده عاملون في قطاع السياحة المصري.

ووفقاً لصحيفة الحياة، أبدى العاملون في السياحة مخاوفهم، من تلقي القطاع ضربات موجعة، تدفع بمؤشراته للتراجع من جديد، بعد نحو عام من التقاط الأنفاس.

وفرضت اليابان حظراً منتصف الأسبوع الجاري على زيارة مواطنيها لمصر، تبعتها ألمانيا بإصدار تحذير لمواطنيها بالسفر إلى القاهرة والإسكندرية شمال البلاد .

وقال رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلهامي الزيات، إن إطلاق اليابان حظراً على سفر رعاياها إلى مصر سيكون له أضرار كبيرة على السياحة الثقافية، خاصة بالأقصر وأسوان جنوب مصر.

وبحسب الزيات، فالإشغالات بفنادق الأقصر وأسوان لا تتجاوز 6% وفي القاهرة، لا تتجاوز 20%، بسبب مصادمات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الجيش والشرطة، أمام مقر الحرس الجمهوري بالقاهرة فجر الاثنين الماضي، راح ضحيتها 53 شخصاً وأصيب المئات.

ويبلغ عدد الغرف الفندقية، في مدينتي الأقصر وأسوان جنوب مصر، نحو 8 آلاف غرفة، فضلاً عن 17 ألف كابينة بالفنادق العائمة، في المجرى الملاحي لنهر النيل بين المدينتين .

ويئن قطاع الساحة في مصر، منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، التي أعقبها اضطرابات سياسية وأمنية، لتتراجع معدلات القطاع بشكل كبير، قبل أن تشهد تحسناً تدريجياً بحلول النصف الثاني من العام الماضي 2012، الذي شهد أول انتخابات رئاسية بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسن مبارك خلال ثورة يناير.

وبينما علق العاملون في السياحة المصرية آمالا كبيرة على الاستقرار السياسي في أعقاب تولي الرئيس المعزول محمد مرسي مقاليد البلاد، في يوليو/تموز الماضي، لإعادة الحياة للقطاع، إلا أنه سرعان ما عادت الاضطرابات مع احتجاجات المعارضة المتلاحقة، والتي انتهت بعزل الجيش له مطلع الشهر الجاري.

وقال رئيس غرفة شركات السياحة المصرية السابق ورئيس شركة لإدارة الفنادق خالد المناوي، إن تحذيرات بعض الدول الأوروبية لمواطنيها بعدم زيارة مصر، بعد الإطاحة بمرسي جاء بنتائج عكسية على حركة السفر الوافدة.

وتمثل الدول الأوربية 79% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة لمصر سنوياً، وتعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسائحين للبلاد.

وزار مصر خلال الفترة من يناير ومايو الماضي نحو 5 ملايين سائح حققوا عائدات بنحو 4 مليارات دولار.

ووفقاً لإحصائيات وزارة السياحة، بلغ عدد السياح العرب خلال الربع الأول من العام الحالي 520 ألف وافد.

وقالت المديرة العامة لفندق هلنان فلسطين الإسكندرية، إن معظم الأجانب المقيمين رحلوا عقب أحداث 30 يونيو وما تبعها من توترات وعدم استقرار بالشارع المصري.

وأضافت: "هناك إلغاءات تتجاوز 80% لحفلات الإفطار في الفنادق، خاصة من قبل سفارات الدول والشركات.. المؤشرات الحالية غير مطمئنة".

