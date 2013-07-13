الجزائر تفتح المجال أمام الأجانب لدخول سوق الإنشاءات

تعتزم الجزائر فتح سوق الإنشاءات أمام المنافسة العالمية، وهو ما قد يتيح عقوداً بمليارات الدولارات لشركات أجنبية.

وكانت الجزائر على مدى عقود تقيد بشدة المشاركة الأجنبية في اقتصادها الغني بالنفط والغاز، متمسكة بميراث الفكر الاشتراكي الذي كانت تتبناه بعد استقلالها عن فرنسا عام 1962.

لكن الحكومة تتعرض لضغوط شديدة الآن من شعبها لسد النقص في الإسكان. ويبدو أن الشركات المحلية غير قادرة على تلبية الطلب على المساكن الجديدة بنفسها، لذلك تتطلع السلطات للخارج في مثال واضح على أن الأولويات السياسية يمكن أن تؤدي إلى تحرير الاقتصاد.

وقال عبدالمجيد تبون، وزير الإسكان، إن شركات الإنشاءات الغربية والآسيوية المهتمة بدخول البلاد تحتاج إلى المال، ونحن نحتاج إلى الخبرة وأساليب البناء الحديثة.

وخصصت الحكومة نحو 50 مليار دولار لقطاع الإسكان، في خطة خمسية تشمل إنفاقاً حكومياً قدره 286 مليار دولار، وتهدف لتحديث البنية الأساسية، وتوفير فرص عمل في الفترة من 2010 إلى 2014.

وقال عبدالمالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري، الأسبوع الماضي خلال زيارته لمواقع إنشاءات في العاصمة، إن بإمكان البلاد تعبئة موارد إضافية.

ودفع النزوح إلى المدن بعض الأسر الممتدة إلى العيش في شقق صغيرة أو في أكواخ في مناطق عشوائية، وتطبق الحكومة نظاماً يهدف إلى بيع شقق بسعر منخفض للمواطنين الأكثر احتياجاً. وعلى سبيل المثال فإن من طلبوا شققاً قبل سبع سنوات تكون فرصهم أكبر في الحصول على شقة من الذين طلبوا قبل خمس سنوات، لكن ذلك لا يرضي الناس دائماً. وقال جميل كالول، مدرس يبحث عن شقة في العاصمة: "مواقع البناء في كل مكان، وكثيراً ما نسمع عن وحدات سكنية بنيت بالفعل، لكن من الصعب الحصول على شقة".

ووصفت صحيفة "الوطن" الجزائرية، وضع الإسكان بأنه مأساة وطنية، وقالت على الحكومة أن تعيد النظر في أسلوبها. وقالت الصحيفة إن السلطات التي تبدي استعدادها باستمرار لحل هذه المشكلة الشائكة بشكل حاسم على علم بأهمية الأمن الإسكاني.

وفيما يرجع جزئياً إلى تأخيرات بيروقراطية، كان تنفيذ الحكومة لمشروعات الإسكان في السنوات القليلة الماضية أبطأ من المأمول، لذلك تريد السلطات تعويض ذلك ببناء 200 ألف وحدة سنوياً، لكن قدرة الشركات المحلية الإجمالية على البناء لا تتجاوز 80 ألف وحدة سنوياً.

ولسد هذه الفجوة يكون استدعاء شركات أجنبية أمراً منطقياً ويأتي في توقيت مناسب، فبعد عامين ارتفعت فيهما أسعار النفط بدرجة كبيرة، تحسنت الأوضاع المالية للحكومة الجزائرية، وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى احتمال أن ينخفض إجمالي الدين الحكومي العام إلى 9% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي من 9,9% في العام الماضي.

وفي الوقت نفسه تتطلع العديد من شركات الإنشاءات الأوروبية، للعمل بسبب التباطؤ الاقتصادي في أوروبا، وخفض الإنفاق الحكومي بسبب أزمة ديون منطقة اليورو. وبعد عطاء اجتذب اهتمام نحو 200 شركة أجنبية، أصدرت وزارة الإسكان الجزائرية قائمة مصغرة من 60 شركة منها 53 شركة من الخارج، قد تبني كل منها من 2000 إلى 5000 وحدة سكنية. وكان أغلب شركات الإنشاءات الأجنبية التي عملت في الجزائر في الماضي، شركات صينية، وهناك 20 شركة صينية ضمن قائمة الستين شركة.