الصين تدشن أكبر عمارة في العالم على 1.7 مليون متر مربع

المصدر: بكين - أ ف ب

دشنت الصين أكبر عمارة في العالم، في جنوب غرب البلاد، في ظل آراء متباينة من زوارها الأوائل.

وقد أطلق على هذا المبنى البالغ ارتفاعه 100 متر وطوله 500 متر وعرضه 400 متر اسم "نيو سانتشري غلوبل سنتر"، وقد فتح أبوابه منذ فترة وجيزة في شنغدو على امتداد 1.7 مليون متر مربع، وقد استوحيت تصاميم هذا المبنى المتموج السقف من البحر.

ويضم متاجر ومكاتب وقاعات مؤتمرات ومجمعا جامعيا ومركزين تجاريين وفندقين خمس نجوم ودار سينما بنسق "آيماكس"، فضلا عن نوافير ماء ومنتزه مائي كبير .

لكن أبرز ما يميز هذا المجمع الذي يصفه المسؤولن الصينيون بأكبر عمارة في العالم هو شاطئه الاصطناعي الذي يمتد على خمسة آلاف متر مربع ويتسع لستة آلاف شخص.



وقد تباينت الآراء بشأن مركز "نيو سانتشري غلوبل سنتر"، حيث أثار إعجاب بعض زواره، في حين انتقد البعض الآخر افتقاره إلى تصاميم ابتكارية.