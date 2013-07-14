90 مليار درهم تداولات عقارات دبي في النصف الأول

قفزت تصرفات "أراضي دبي" إلى نحو 90 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وبنمو 70% مقارنة بـ53 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت تصرفات "أراضي دبي" في أبريل/نيسان من هذا العام 13 مليار درهم، ونحو 16 ملياراً في مايو/أيار الماضي، بينما سجلت نحو 4 .16 مليار في يونيو/حزيران الماضي، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وسجلت التصرفات في الأسبوع الأول من الشهر الماضي يونيو نحو 2.2 مليار درهم، وفي الأسبوع الثاني 3.4 مليار، وفي الأسبوع الثالث 6.9 مليار، أما الأسبوع الأخير فسجلت نحو 3.9 مليار درهم .

ونمت تصرفات أراضي وأملاك دبي، بنسبة 63% في القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول من العام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 44 مليار درهم .