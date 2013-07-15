ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا لمستوى قياسي جديد

ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا للشهر السابع على التوالي مسجلة مستويات قياسية، وتوقع موقع Rightmove العقاري أن تبلغ زيادة أسعار العقارات السكنية ضعف ما كان مقدراً هذا العام.

وقال الموقع في تقرير له إن معدل الأسعار المطلوبة للمنازل في بريطانيا ارتفع 30%، إلى نحو 253.7 ألف جنيه استرليني أي ما يفوق 383 ألف دولار.

وبقي معدل الأسعار المعروضة للمنازل عند مستوى قياسي فوق 515 ألف جنيه استرليني.

وأشار الموقع إلى أن الأسعار سترتفع بنحو 4%، هذا العام مقارنة بتوقعات سابقة قدرت ارتفاعها بـ2%، وقالت Rightmove إن سوق الإسكان البريطانية تشهد انتعاشا واسع النطاق.



