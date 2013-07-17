مشاريع عقارية جديدة في دبي تجتذب مستثمرين خليجيين

يشهد سوق العقارات في دبي معدلات نمو مرتفعة منذ بداية عام 2013، مستفيدة من تحسن الأداء العام للاقتصاد بشكل عام في دولة الإمارات.

وقالت شركة "سفن تايدز" للتطوير العقاري ومقرها دبي، إن مشروعها السكني "أنانتارا ريسيدنس دبي" في نخلة جميرا، يلقى رواجاً لدى المستثمرين الخليجيين بسبب ما توفره دبي من بيئة استثمارية خصبة واعتبارها وجهة معتمدة للمصطافين من دول الخليج.

ويتكون "أنانتارا ريسيدنس"، الذي تتولى شركة "بتر هومز" لإدارة العقارات تسويقه حصرياً، 442 شقة سكنية و14 وحدة بنثهاوس، تتميز بمواصفات عالية الجودة وتصاميم معمارية وتشطيبات داخلية فاخرة إلى جانب إطلالاتها الشاطئية والبانورامية على مياه جزيرة النخلة، وفقاً لصحيفة "البيان".

وقال عبدلله بن سليمن الرئيس التنفيذي لشركة "سفن تايدز": لم نفاجأ بمستوى الاهتمام الذي أبداه المستثمرون الخليجيون في المشروع، فقد عاد سوق دبي العقاري للازدهار مجدداً، حيث نمت أسعار مبيعات الشقق بنسبة 27 بالمئة منذ بداية العام إلى يومنا هذا، وأظهرت تقارير للربع الأول من العام نمواً بالأسعار بنسبة 12%. وتلقى العقارات إقبالاً ليس لجعلها مكاناً للسكن فقط، وإنما أيضاً للاستثمار والاستفادة من عوائد الإيجار السنوية.

وأظهرت دراسة لغرفة تجارة دبي مدعومة بإحصاءات من "بيزنس مونيتور" الدولية زيادة سنوية للسياحة الخليجية ومن دول الشرق الأوسط بنسبة 6,5% بين العام 2011 للعام 2021. وأظهرت نتائج استطلاع أخير لـ"ماستركارد" أن دبي تحتل المرتبة السابعة في العالم لأكثر الوجهات السياحية إقبالاً، ومن المتوقع أن تتفوق على نيويورك أو باريس بحلول عام 2017.

وأضاف بن سليم: تعتبر الإمارات مكاناً جاذباً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فهي تعج بالفعاليات العامة والمهرجانات الخاصة بالتسوق على مدار العام، وتلبي أيضاً المتطلبات الثقافية والاجتماعية للأسرة الخليجية، وبدورنا لقد راعينا جيداً تلك المتطلبات في "انانتارا ريسيدنس دبي" بالمواصفات عالية الجودة من ناحية التصميم العمراني ومتانة البناء والتشطيبات الفاخرةن والاستمتاع بما يوفره المشروع من مختلف مظاهر الحياة العصرية المتقدمة التي تتميز بها نخلة جميرا".