108 مليارات درهم قيمة تصرفات عقارات دبي بالنصف الأول

كشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن ارتفاع القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في الإمارة خلال النصف الأول من العام 2013 بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 108 مليار درهم، في وقت وصل عدد الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الأشهر الستة الماضية 30469 إجراء.

وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تعتبر نسبة النمو المحققة في قيمة وعدد التصرفات العقارية نسبة مرتفعة، وهي تؤكد أهمية التطورات التي يشهدها السوق العقاري في دبي، والجاذبية التي تتمتع بها العقارات في الإمارة سواء بالنسبة إلى المستثمرين المحليين أو نظرائهم العرب والأجانب".

وأكد بن مجرن أن السوق العقاري في دبي أظهر مرونة عالية في تلبية متطلبات وتوجهات المستثمرين خلال الفترة الماضية، لاسيما شريحة المستثمرين الجدد الذين يدخلون السوق للمرة الأولى لاقتناص الفرص الاستثمارية التي ظهرت في أعقاب التصحيح السعري الذي شهده السوق خلال العامين الماضيين.

ولفت إلى أن مؤشر الأسعار اتخذ منحى تصاعدياً خلال الأشهر القليلة الماضية بفعل الإقبال على شراء الأراضي والفلل والشقق السكنية في المشروعات النوعية بدبي.

وتوقع بن مجرن أن تستمر حالة الانتعاش التي يشهدها السوق خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار الإيجارات وأسعار الأراضي والوحدات السكنية والتجارية، مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بدبي.

وأظهرت البيانات الصادرة من إدارة تنمية القطاع العقاري، أن مجموع عمليات البيع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وصل إلى 22748 عملية بقيمة إجمالية بلغت 52.8 مليار درهم وبنسبة 49% من الإجمالي، فيما بلغت القيمة الإجمالية للرهونات 51.3 مليار درهم وبنسبة 47% من الإجمالي، وذلك من خلال 6050 عملية رهن، مقابل 4.3 مليار درهم توزعت على 1671 عملية تداول أخرى، حيث شكلت عمليات التداول الأخرى ما نسبته 4% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية خلال 6 أشهر.