أسعار المساكن بالصين ترتفع 6.8% على أساس سنوي في يونيو

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس أن متوسط أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة كبرى في الصين زادت بنسبة 6.8%، عن مستواها قبل عام مواصلة الصعود لسادس شهر على التوالي.

وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 0.8%، في يونيو بعد زيادة بلغت 0.9%، في مايو/أيار، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن أسعار المساكن الجديدة في العاصمة الصينية بكين قفزت 12.9%، في يونيو عن مستواها قبل عام بعد زيادة بلغت 11.8% على أساس سنوي في مايو. وارتفعت الأسعار في شنغهاي 11.9%، في يونيو عن مستواها قبل عام مقارنة مع نمو سنوي بلغ 10.2 في مايو.

وبدأت رويترز إصدار مؤشرها لأسعار المساكن في الصين في يناير/كانون الثاني 2011.

