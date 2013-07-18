العبار: "إعمار" تعتزم طرح مشاريع جديدة لمواكبة الطلب

تعتزم شركة إعمار الإماراتية طرح مشروعات عقارية جديدة في السوق المحلية، خلال المرحلة المقبلة في ظل تنامي الطلب على الوحدات السكنية والتجارية، بحسب محمد العبار، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال العبار في لقاء مع الصحافيين في دبي أمس الأول إن السوق العقارية في الإمارة تسجل معدلات طلب مرتفعة في ظل تعافي القطاعات الاقتصادية من تداعيات الأزمة المالية، وتنامي النشاط السياحي، وتطلعها لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2020، بحسب "الاتحاد" الإماراتية.

وأكد العبار أن جميع المشروعات العقارية التي تطرحها الشركة تتم بناء على دراسات وافية لضمان انسجامها مع نوعية الطلب الحقيقي في السوق العقارية.

وقال إن المشاريع التي أطلقتها إعمار ضمن وسط مدينة دبي تلقت استجابة قوية تعكس مدى ثقة المستثمرين بالإمكانات التطويرية الاستثنائية التي تتمتع بها الشركة.

وأضاف أن الإقبال الكبير من قبل المستثمرين المحليين والأجانب على حجز الوحدات العقارية ضمن هذه المشروعات يؤكد حاجة السوق لطرح المزيد في المرحلة المقبلة.

ونوه إلى أن الشركة لا تكتفي بإطلاق المشاريع، بل تقوم باطلاع عملائها بشكل دائم بالخطوات التي تتخذها نحو التنفيذ من خلال نظام إلكتروني أعد لهذا الغرض، بحيث يصبح العميل على اطلاع دائم بالخطوات التي اتخذتها الشركة في سبيل إنجاز المشروع.

وأكد العبار أن شركة إعمار ستواصل تنفيذ مشروعاتها في مصر.