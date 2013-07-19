108 مليارات درهم مبيعات "قطاع العقار" بدبي في 6 أشهر

ارتفعت القيمة الإجمالية في مبيعات قطاع العقار في دبي بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى ‬108 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وبدورها، أشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن عدد الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الأشهر الستة الماضية هو ‬30 ألفاً و‬469 إجراء، وبلغت القيمة الإجمالية لتصرفات الوحدات السكنية ‬28.8 مليار درهم.

وقال المدير العام للدائرة، سلطان بن مجرن، إن نسبة النمو المحققة في قيمة وعدد التصرفات العقارية تعتبر نسبة مرتفعة، وهي تؤكد أهمية التطورات التي تشهدها السوق العقارية في دبي، والجاذبية التي تتمتع بها العقارات في الإمارة، سواء بالنسبة إلى المستثمرين المحليين أو نظرائهم العرب والأجانب.

وأكد أن السوق العقارية في دبي أظهرت مرونة عالية في تلبية متطلبات وتوجهات المستثمرين خلال الفترة الماضية، لاسيما شريحة المستثمرين الجدد الذين يدخلون السوق للمرة الأولى، لاقتناص الفرص الاستثمارية التي ظهرت في أعقاب التصحيح السعري الذي شهدته السوق خلال العامين الماضيين.

ولفت إلى أن مؤشر الأسعار اتخذ منحى تصاعدياً خلال الأشهر القليلة الماضية، بفعل الإقبال على شراء الأراضي والفلل، والشقق السكنية في مشروعات نوعية بدبي.

وتوقع بن مجرن أن تستمر حالة الانتعاش التي تشهدها السوق خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار الإيجارات، وأسعار الأراضي والوحدات السكنية والتجارية، ما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بدبي.