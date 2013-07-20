الكويت: تداول 483 عقارا خاصا بـ148 مليون دينار في مايو

سجلت التداولات العقارية في الكويت خلال شهر مايو انخفاضا مقارنة بتداولات شهر أبريل الماضي، وقفا لإحصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بالدولة.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد العقارات المتداولة للعقود بالنسبة للعقار الخاص بلغ 483 عقارا بمبلغ قدره 148.3 مليون دينار، في حين بلغ عدد العقارات الاستثمارية 174 عقارا بقيمة 103.1 مليون دينار، وبلغ عدد العقارات التجارية 8 عقارات بقيمة 35.4 مليون دينار وبلغ عدد عقار المخازن عقارين بقيمة 2.5 مليون دينار وبلغ عدد عقار الشريط الساحلي 4 عقارات بقيمة 11.7 مليون دينار وبلغ عدد العقار الحرفي عقارين بقيمة 1.2 مليون دينار خلال شهر مايو الماضي، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وجاء في الإحصاءات أن إجمالي العقود العقارية خلال فترة شهر مايو الماضي بلغ 673 عقارا مقارنة بشهر أبريل الماضي، حيث كان إجمالي العقارات المتداولة 781 عقارا، وذلك بانخفاض مؤشر تداول العقود بواقع 108 عقارات، فيما انخفضت حركة تداول العقار الخاص للفترة نفسها بواقع 109 عقارات، مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وجاء في إحصاءات وزارة العدل أن مؤشر تداول العقود بالنسبة للعقار الاستثماري انخفض بواقع 8 عقارات، وارتفع مؤشر العقار التجاري بواقع 3 عقارات وارتفع المؤشر بواقع عقار واحد لعقارات المخازن وانخفض المؤشر بواقع عقار واحد بالنسبة للعقار الحرفي وارتفع المؤشر بواقع 4 عقارات لعقار الشريط الساحلي خلال هذا الشهر.

أما عن العقارات المتداولة للوكالات بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال شهر مايو الماضي فقد أظهرت الإحصاءات أن عدد العقار الخاص بلغ 50 عقارا بمبلغ قدره 13.3 مليون دينار، وبلغ عدد العقار الاستثماري عقارين بقيمة 1.7 مليون دينار ولم يشهد العقار التجاري أو المخازن أو الصناعي أي تحرك خلال هذا الشهر. أما عن مؤشر تداول الوكالات العقارية، فإن إجمالي العقارات المتداولة خلال الفترة نفسها بلغ 52 عقارا مقارنة بشهر أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي العقارات المتداولة 86 عقارا، وذلك بانخفاض مؤشر تداول الوكالات العقارية بواقع 34 عقارا.

