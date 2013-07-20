مختص: 14% من المباني في السعودية "منتهية الصلاحية"

كشف الأمين العام للجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور خالد الطياش أن 14 في المئة من المباني السكنية والحكومية في المملكة "منتهية الصلاحية"، وتجاوزت العمر الافتراضي، فيما كشفت الاستراتيجية الوطنية للإسكان أن متوسط حياة الخدمة للأبنية السكنية في المملكة يتراوح بين 40 و50 عاماً.

وأكد الطياش في تصريح لصحيفة الحياة أن بعض المباني الخاصة بالجهات الحكومية تجاوز عمرها 50 عاماً، وعلى الرغم من إحداث بعض التعديلات بها في الترميم، فإن الأساسات لتلك المباني لا تزال قائمة منذ أكثر من 50 عاماً، مشيراً إلى أن الخرسانة المسلحة قادرة على المقاومة في المناطق الجافة.

وأوضح أن المباني في المنطقة الوسطى قادرة على الصمود أكثر من المباني في المنطقتين الغربية والشرقية، إذ إن الأملاح وتسرب المياه تساعد في تآكل الخرسانة المسلحة للأبنية، ما يساعد في تقليل العمر الافتراضي لها، مؤكداً أن المباني الموجودة في العاصمة لا تستطيع الصمود في المنطقتين الغربية والشرقية أكثر من 25 عاماً.

وذكر الطياش أن مدينة الرياض استمرت أعوام عدة من دون أن تتمدد إلا منذ 40 عاماً التي شهدت انطلاقة التمدد العمراني في العاصمة، وأن غالبية المباني في الرياض أعمارها الافتراضية لا تتعدى 30 عاماً، لافتاً إلى أن الأبحاث العلمية أكدت أن العمر الافتراضي للمباني المسلحة 50 عاماً، ما لم تتعرض لأملاح أو تسربات مياه.

وأبان أن هناك عوامل عدة مساعدة في إطالة عمر المباني، منها الصيانة الدورية والطراز الحجري في المباني، إذ إن الطراز الحجري في المباني والبعد عن الخرسانة المسلحة قادرة على الصمود مئات الأعوام، مشدداً على عدم وجود متخصصين في الصيانة وارتفاع أسعارها أديا إلى نقص العمر الافتراضي للمباني.

وأكد الطياش أن المتخصصين في الصيانة في السوق السعودي ليسوا مؤهلين وإنما مجتهدون، إذ إن غالبية من يعلمون من الوافدين في الصيانة لا يمتلكون الأدوات، وإنما تعلموا الصيانة من خلال المباني السعودية.

ولفت إلى أن المتخصصين في الصيانة أسعار أعمالهم غالية جداً، وأنه في الدول الأوروبية لا يستطيع أحد العمل في الصيانة إلا بعد حصوله على رخصة تدل على حرفيته في المهنة وتخوله للعمل في المباني، وأن هذا الأمر غائب في السوق السعودية.