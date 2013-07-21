100 مليار ريال تعويضات ملاك عقارات توسعة الحرم المكي

توقعت السعودية أن يلامس سقف التعويضات الكلية المصروفة على توسعة الحرم، التي أمر بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأخيرة، الـ 100 مليار ريال.



وأعلن المهندس عباس قطان مساعد أمين منطقة مكة المكرمة للمشاريع والتعمير، أنه تم صرف 17 مليار ريال من أصل 30 مليار ريال كتعويضات لملاك عقارات المرحلة الرابعة والأخيرة في مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي في مكة المكرمة غرب المملكة.

ونقلت صحيفة عكاظ عن عباس قطان قوله إن إجراءات صرف بقية تعويضات هذه المرحلة ستستكمل لاحقا، متوقعا أن يلامس سقف التعويضات الكلية المصروفة 100 مليار ريال في كل مراحل المشروع.

وقال قطان إنه في المراحل السابقة دفعت تعويضات مالية لنزع ملكيات 3950 عقارا في المراحل الأربع لتوسعة ساحات الحرم المكي الشريف، فيما تعد المرحلة الرابعة الأكبر وتشمل نزع 1800 عقار مقابل دفع 30 مليارا كتعويضات، مشيرا إلى أن المشروع يشمل ثلاثة أحياء هي شعب عامر وجرول والمسفلة.

وأوضح قطان أنه تمت إزالة 2150 عقارا في المراحل الثلاثة الأولى، ودفع 45 مليار ريال تعويضات في المرحلتين الأولى والثانية، فيما دفع في المرحلة الثالثة 30 مليار ريال، ونفس المبلغ يجري العمل على دفعه في المرحلة الرابعة بخلاف قيمة الإنشاءات.