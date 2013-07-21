12 مليار دولار كلفة تطوير حي "إيرلز كورت" بلندن

شرعت شركة "كابكو" الاستثمارية بترتيباتها النهائية للحصول على تراخيص تطوير مشروع حي "إيرلز كورت" العملاق، المقام على مساحة 77 فداناً في لندن.

وحصلت "كابكو" على موافقة عمدة لندن على المشروع، وتنتظر الآن الموافقة النهائية من وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة البريطانية ايريك بيكلز قبل الشروع في أعمال الإزالة للمنشآت الحالية وبناء أربعة أحياء جديدة، تضم 7500 وحدة عقارية. وتقدر تكلفة المشروع بنحو ثمانية مليارات إسترليني (12 مليار دولار)، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

وسوف تتم إزالة مقر ساحة معارض "إيرلز كورت" الشهيرة التي طالما شهدت كثيراً من المعارض المختلفة منذ الثلاثينات، بالإضافة إلى بعض المنازل الشعبية القديمة التي سوف يتم استبدالها بأخرى جديدة، وتشمل أراضي المشروع أيضاً محطات ومخازن غير مستعملة لقطارات أنفاق لندن.

وتعترض بعض الأوساط الاجتماعية على المشروع، لأنه يقدم في أغلبه عقارات فاخرة للأثرياء، ولكن عمدة لندن قرر الموافقة على المشروع لأنه سوف يفيد اقتصاد لندن بأسرها ويعزز فرص التوظيف في منطقة "إيرلز كورت".

ويجري التفاوض بين الشركة المطورة وإدارة مواصلات لندن، التي تملك أراضي "إيرلز كورت" بما في ذلك ساحة المعارض ومخازن الشركة من أجل التوصل إلى اتفاق تعاقد إيجاري جديد يتيح لشركة "كابكو" تطوير أرض المشروع بعد هدم قاعات المعارض، وهي مفاوضات مستمرة منذ خمس سنوات.

وتقول إدارة مواصلات لندن إنه تم الاتفاق على جزء من المشروع، ويجري التفاوض بشأن الجزء الآخر، ولكن حتى لو تم الاتفاق على كل التفاصيل فإن البدء في أعمال الإزالة قد يستغرق بعض الوقت، خصوصاً أن قاعة المعارض محجوزة بالكامل لمعارض ستجرى فيها حتى شهر مايو/أيار عام 2014. وسوف تنتقل معارض "إيرلز كورت" مع بداية مشروع التطوير إلى مقر آخر قريب يسمى مركز معارض "أوليمبيا".

كما تدرس إدارة مواصلات لندن كيفية تخزين وصيانة قطارات الأنفاق بعد تحول الموقع الحالي إلى مشروع إسكاني فاخر. وأظهرت مفاوضات بين الطرفين جرت في العام الماضي أن إدارة المواصلات تريد أن يتضمن المشروع موقعاً لصيانة القطارات يكون تحت أرض المشروع على مساحة مناسبة، وقد يضيف هذا الاقتراح من تكاليف المشروع وصعوبة وفترة تنفيذه.

ومن المقرر أن يشمل المشروع مكاتب وفنادق وحدائق مساحتها خمسة أفدنة، إضافة إلى 1500 مسكن رخيص من إجمالي وحدات المشروع البالغ عددها 7500 وحدة. ويوفر المشروع نحو 12 ألف وظيفة، ويستمر العمل فيه نحو 20 عاماً على عدة مراحل.

وتعاني لندن من ندرة العقارات الجديدة، نظراً لضيق المساحات المتاحة في قلب العاصمة. وخلال عام 2012 تم تسليم 500 وحدة جديدة فقط في كل أنحاء لندن، وسوف يوفر مشروع "إيرلز كورت" دفعة قوية لإمدادات العقار في العاصمة خلال العقد المقبل.

وقال مدير شركة "كابكو"، غاري ياردلي، إن أبعاد المشروع هائلة، لأن من النادر العثور على مساحة بهذا الحجم في لندن مع ملكية لجهات محددة وليس عشرات الملكيات المفتتة أو عقارات تراثية يمنع إزالتها. وأضاف أن لندن تحتاج إلى هذه العقارات وإلى الوظائف التي سوف تولدها.

ولكن المشروع، على الرغم من تعقيداته وتكاليفه وفوائده المعلنة، يواجه معارضة شرسة من السكان المحليين بسبب مخاوف من فقدان مزايا السكن الاجتماعي الذي يملكونه حالياً، وهم لا يثقون في وعود الشركة المطورة التي تعد بجمعيات يملكها السكان، وتملك بدورها المساكن الشعبية التي تمثل 20% من جملة عقارات المشروع.

هناك أيضاً معارضة لعدم الانتباه لتطوير شبكة المواصلات الخاصة بالمشروع، فمحطة الأنفاق التي تحمل اسم "إيرلز كورت" تعد من أكثر المحطات ازدحاماً، خصوصاً للخطوط المتجهة غرباً، ومنها خط "ديستركت" الأخضر لوناً على خريطة مترو الأنفاق. ومع دخول آلاف السكان الجدد إلى هذه المنطقة من دون تطوير شبكة المواصلات يخشى السكان المحليون من تكدس الركاب على خطوط مترو الأنفاق بطريقة غير مسبوقة.

وتشير الخطة الإجمالية للمشروع، التي قدمها السير تيري فاريل، وتمت الموافقة عليها من المجالس المحلية إلى مساحة 11.4 مليون قدم مربعة تحوي 7500 عقار مقسمة على أربع قرى، منها نسبة 20% إسكان شعبي، مع شارع رئيس جديد يسمى "إيرلز كورت هاي ستريت". وتتيح الخريطة أيضاً مساحات كبيرة مفتوحة كحدائق عامة. وسوف تبدأ الأسعار السكنية من نحو 900 جنيه إسترليني (1350 دولاراً) للقدم المربعة الواحدة. ويركز المشروع أيضاً على العقارات ذات المساحات الداخلية الشاسعة التي لا تتوافر في أحياء كنسنغتون أو تشيلسي المجاورة.