الصين تشيّد أعلى ناطحة سحاب في العالم بطول 838 مترا

بدأت في الصين أعمال تشييد أعلى ناطحة سحاب في العالم بطول 838 مترا، بحسب ما أعلنت الاثنين الشركة المكلفة بعملية البناء.

ويقام هذا البرج في مدينة شانغسا في وسط الصين، وأطلق عليه اسم سكاي سيتي، وقد بدأ يرتفع عن سطح الأرض يوم السبت، بحسب ما ذكرت الشركة في إعلان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ورفعت في محيط الورشة خرائط تظهر أن البرج سيرتفع بعلو 838 مترا، أي أعلى بنحو 8 أمتار من برج خليفة في دبي، الذي يعد حتى الآن أعلى برج في العالم.

وأوضحت الشركة أن عملية البناء، بعد الفراغ من وضع الأساسات، لن تتطلب أكثر من 4 أشهر، ويتوقع أن ينتهي العمل فيه في إبريل 2014. وتبلغ تكلفة المشروع 9 مليارات يوان أو ما يعادل 1,4 مليار دولار.

لكن السرعة في التنفيذ المعلنة أثارت قلقا حول نوعية البناء، في بلد يعاني من حوادث ناجمة عن الإهمال في أعمال البناء والبنى التحتية.

ومن المقرر أن يضم البناء دور عرض سينمائية وحدائق وأحواض سباحة ومتنزهات للأطفال، بحسب الشركة. وقدم هذا المبنى على أنه يقاوم زلزالا تصل قوته الى تسع درجات.

وكانت شركة "برود غروب" المشرفة على أعمال البناء، أثارت انتباه وسائل الإعلام في العام 2012 عندما تمكنت خلال 15 يوما فقط من تشييد برج من 29 طابقا، مستعينة بأجزاء مصنوعة مسبقا.

وهي كانت أعلنت أنها ستنجز بناء البرج الأعلى في العالم بحلول نهاية العام 2012، لكن تأجيل البدء بالمشروع حال دون ذلك.

وتطرقت صحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم بتحفظ الى قضية بناء هذا البرج، وكتبت على موقعها الإلكتروني منتقدة "التبجيل الأعمى لناطحات السحاب ذات الارتفاعات المفرطة".

ويوجد في الصين ثلاثة من أعلى الأبنية في العالم، بحسب تقرير أعدته في العام 2011 مؤسسة "امبوريس" المتخصصة في المعلومات العقارية حول العالم، مشيرة الى أن الصين قد تمتلك في العام 2016 عددا من ناطحات السحاب يفوق العدد في الولايات المتحدة.



