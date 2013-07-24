"دبي للعقارات" تنجز 55% من مشروع "مدن" السكني

أعلنت "مجموعة دبي للعقارات" عن إنجاز 348 منزلاً في مشروع المجمع السكني "مدن"، مع استكمال 55% من العقارات في المجمع السكني، وإنجاز جميع الطرق الرئيسة المؤدية إليه.

وأفادت المجموعة في بيان لها أمس، بأنه مع خططها لبدء عمليات التسليم، اعتباراً من يونيو 2014، فقد وقعت اتفاقاً مع بنك "المشرق" لمنح المشترين في مشروع "مدن" عروضاً تنافسية للتمويل العقاري، إضافة إلى توفير فريق متخصص من "المشرق" في مركز المبيعات المركزي بمنطقة الخليج التجاري، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأوضحت المجموعة أنها عينت مستشاراً لتصميم "مركز مجمع مدن" بمساحة 50 ألف قدم مربعة، الذي سيضم العديد من المرافق المجتمعية، بما في ذلك بركة سباحة، وصالة ألعاب رياضية، وملعب تنس، ومسجد وعيادة، إضافة إلى العديد من منافذ التجزئة المتنوعة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "دبي للعقارات"، خالد المالك، أن "أعمال البنية التحتية وشبكة المرافق في (مدن) تسير في الاتجاه الصحيح، وفقاً للجدول الزمني"، لافتاً إلى أن "مركز مجمع مدن" سيكون ـ حال انتهائه ـ نقطة محورية في هذه المنطقة، وسيوفر للسكان خدمات كثيرة، ومكاناً للأنشطة الاجتماعية وقضاء أوقات الفراغ.

يذكر أن مجموعة دبي للعقارات توفر فللاً ضمن مشروع "مدن"، متاحة للعرض أمام المشترين يومياً.