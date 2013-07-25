تقرير: 4400 وحدة سكنية تدخل سوق أبوظبي في النصف الثاني

قالت شركة "أستيكو" إن السوق العقاري في أبوظبي سيشهد دخول 3500 وحدة سكنية خلال النصف الثاني من 2013 بما فيها الوحدات المكتملة عالية الجودة، التي سيتم تسليمها ضمن مشروع شمس أبوظبي مثل أبراج الشاطئ وقصر القرم واوشن سكيب في بوابة الشمس، مشيرة إلى أن ذلك سيعزز من الفرص الاستثمارية للمالكين والمستثمرين الجدد الطامحين لدخول السوق العقاري المحلي.

ويتوقع التقرير أن يشهد السوق العقاري في أبوظبي أيضاً، تسليم 4400 وحدة سكنية تتنوع ما بين 3500 شقة ونحو 900 فيلا، و 143 ألف متر مربع من المساحة المكتبية خلال النصف الثاني من العام الحالي، بما فيها الوحدات المكتملة عالية الجودة التي سيتم تسليمها في عدد من المشاريع المكتملة ضمن مشروع شمس أبوظبي مثل أبراج الشاطئ وقصر القرم واوشن سكيب في بوابة الشمس، مشيرة إلى أن ذلك سيعزز من الفرص الاستثمارية للمالكين والمستثمرين الجدد الطامحين لدخول السوق العقاري المحلي، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وأوضحت الشركة في تقريرها أن نشاط تعاملات بيع وشراء العقارات في أبوظبي شهدت تحسنا خلال الأشهر القليلة الماضية مع توفر المزيد من الوحدات العقارية بخيارات متنوعة من حيث الأسعار المقدور عليها وزيادة الثقة بالسوق متأثرة بنمو الأسعار في دبي.

وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة أستيكو للخدمات العقارية: "أعتقد أن دخول المزيد من الوحدات العقارية عالية الجودة في السوق العقاري في أبوظبي خصوصاً في المشاريع السكنية الفاخرة مع ما توفره من فرص كبيرة وجاذبة للتأجير، من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين والمالكين القاطنين في أبوظبي كوجهة قوية للاستثمار العقاري ذي العوائد المجزية".