السعودية تستورد شحنات إسمنت من فيتنام وباكستان

توقع مسؤول في قطاع الإسمنت اكتمال استيراد شركات القطاع جميع الكميات المطلوبة في نهاية العام الجاري، وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين باستيراد عشرة ملايين طن من الإسمنت قبل ثلاثة أشهر لتغطية احتياجات السوق.

وقال الدكتور زامل المقرن، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن الكميات التي يتم استيرادها تأتي من دول الخليج والهند وباكستان وفيتنام، ودول أخرى لم تستورد السعودية منها سابقاً.

وأوضح أن معظم شركات الإسمنت المحلية التزمت باستيراد الكميات المطلوبة منها، والتي تحدد بناء على الطاقة الإنتاجية لكل مصنع، مشيراً إلى كميات مقدرة من الإسمنت المستورد قد وصلت السعودية في الفترة الماضية، لكنه فضّل عدم التطرق إلى حجم ما تم استيراده حتى الآن.

وقال: "حجم الكميات التي تم استيرادها سيتضح في نهاية العام الحالي وستعمل هذه الكمية على تهدئة السوق وتوفير حاجتها من الإسمنت"، لكنه أشار أيضاً إلى أن السوق تشهد حالياً ركوداً في حجم المبيعات، والذي يحدد لدى بعض الشركات بـ 50 في المئة من الطاقة الإنتاجية، مرجعاً هذا إلى تأثير فصل الصيف ورمضان على عمليات البناء والتشييد.

ولفت إلى أن عدداً من الشركات تعمل على استغلال هذه الفترة للقيام بعمليات الصيانة الدورية لخطوط إنتاجها، وتابع: ''انخفاض حجم المبيعات رفع المخزون من خمسة إلى ثمانية ملايين طن في يوليو/تموز الجاري، والمخزون المتوافر حالياً يمثل الكميات المصنعة محلياً ولا يشمل المستورد''، مؤكداً أن هذا سيساعد على تلبية الطلب القوي المتوقع على الإسمنت في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال "في الحاضر حركة البيع والشراء في السوق تعتبر هادئة، لكن السوق ستشهد عودة في زيادة الطلب على الإسمنت بعد العيد مباشرة"، لافتاً إلى أن الاستيراد إضافة إلى الكميات المصنعة محلياً سيغطي حاجة السوق من الإسمنت، وبالتالي سيوفر استقراراً في الأسعار.

من جهته، قال مصدر مسؤول في إحدى شركات الإسمنت المحلية، إنه في نهاية ديسمبر المقبل سيرتفع مخزون الإسمنت إلى 13 مليون طن، في حال التزمت شركات الإسمنت بتوفير كميات الإسمنت من الخارج، بعد أن بلغ أعلى مخزون للإسمنت في السنوات الماضية عشرة ملايين طن.

وأضاف المسؤول - فضَّل عدم ذكر اسمه - أن وجود مخزون في حدود 13 مليون طن، يعني أن هناك مليارات الريالات موجودة على الأرض لا تسفيد منها شركات الإسمنت.

وبيّن أن بعض شركات الإسمنت تعمل حالياً على خفض طاقتها الإنتاجية استعداداً للأشهر المقبلة من العام الحالي، حيث سيرتفع الطلب على الإسمنت.