أسعار عقارات نيويورك تتخطى المستويات القياسية المسجلة

يشهد قطاع الأبراج السكنية في نيويورك ازدهارا منقطع النظير مع ارتفاع الأسعار يوماً بعد يوم، بحيث وصل سعر شقة فاخرة حدود الـ90 مليون دولار.

المشترون ليسوا من الولايات المتحدة فحسب، فهم أيضا من أميركا الجنوبية والشرق الأوسط والصين وروسيا. فالأزمة المالية التي ضربت البلاد في عام 2008 أصبحت من الماضي للوسطاء العقاريين في نيويورك.

ويقول يف دفورت المسؤول عن مشروع بناء البرج الفاخر "وان 57" في منطقة سنترل بارك إن "سوق الشقق الفاخرة انتعشت في نيويورك وتخطت بأسعارها المستويات القياسية المسجلة في ما مضى". وهو يوضح أن "استقرار السوق في نيويورك يجذب مشترين كثيرين".

وقد بدأ بناء هذا البرج المؤلف من 90 طابقا والمصمم من قبل المهندس المعماري الفرنسي كريستيان بورتزامبارك في ديسمبر 2011. وتم بيع 70% من الشقق حتى الآن. وبعد بيع الشقق جميعها، من المتوقع أن يتخطى إجمالي قيمة الشقق المباعة لملياري دولار.

وقد بيعت الشقتان الواقعتان في أعلى المبنى واللتان تضمان شرفتين كبيرتين بسعر يراوح بين 90 و100 مليون دولار ويعد قياسيا في منطقة مانهاتن.

وفي جنوب المدينة، في منطقة ترايبيكا، من المرتقب إنجاز برج "56 ليونارد" بشققه الزجاجية بالكامل في العام 2015. وقد بيع أيضا 75% من شققه البالغ عددها الإجمالي 145 شقة في أقل من ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن تتخطى المبيعات الإجمالية المليار دولار، على ما توضح لوكالة فرانس برس إليزابيث أونجر مديرة المبيعات في مجموعة "كوركوران" الأكبر في مجال العقارات الفاخرة.

ويعزا هذا الازدهار في نظرها إلى "افتقار سوق نيويورك إلى هذه المنتجات الجديدة والفريدة من نوعها والعالية المستوى".

وقد كشف الموقع الإلكتروني "سيتيريالتي" أن عدد المباني التي يتخطى سعر الشقق فيها 15 مليون دولار في مانهاتن قد ارتفع من 33 في العام 2009 إلى 49 هذه السنة. ومن المفترض إضافة برج "ووكر تاور" إلى هذه الابنية. وقد بنى المهندس المعماري رالف ووكر هذا البرج في العشرينيات مع لمسات من "ار ديكو"، وهو كان بداية مركزا هاتفيا وقد حول خلال الأشهر الأخيرة إلى مجمع سكني مؤلف من 47 شقة فاخرة ستباع أغلاها بسعر 55 مليون دولار.

وفي هذا البرج، تباع الشقة المؤلفة من غرفتي نوم ومكتب ومطبخ والممتدة على 300 متر مربع مقابل 14 مليون دولار. وهي تضم أيضا شرفة مساحتها 95 مترا مربعا تطل على ناطحة السحاب "إمباير ستايت بيلدينج".

وتعزا هذه الأسعار الباهظة إلى رغبة الزبائن في شراء شقق فارهة شبيهة بتلك المتواجدة في الفنادق الفاخرة، بحسب جيف دفوريت نائب رئيس شركة "إكستل ديفلبمنت كومباني".

وقد جذبت نيويورك بسمعتها هذه مشترين من "فرنسا وبريطانيا والبرازيل والصين"، حتى لو كان غالبية الزبائن من أبناء المدينة.

