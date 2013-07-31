السعوديون ثاني أكبر مستثمر خليجي في عقارات دبي

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن السوق العقارية في الإمارة، استقطبت استثمارات خليجية وعربية وأجنبية بلغت قيمتها نحو 53 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأظهر تقرير مالي صدر عن إدارة تنمية القطاع العقاري في الدائرة، أن عدد المستثمرين العرب ارتفع بنسبة 47%، خلال هذه الفترة، استثمروا فيها نحو خمسة مليارات درهم، بزيادة نسبتها 111%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "الرياض"، أن نسبة عدد المستثمرين الأجانب ارتفعت بنسبة 53% في الشهور الستة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة استثماراتهم نحو 32 مليار درهم بزيادة نسبتها 73%.

وأوضح التقرير أن عدد المستثمرين الخليجيين الأجانب بمن فيهم مواطنو الإمارات، ارتفع بنسبة 49%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغت قيمة استثماراتهم نحو 16 مليار درهم، بزيادة نسبتها 57%.

وأكد سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة، أن السوق العقارية في إمارة دبي تتمتع بجاذبية خاصة عند مقارنتها بالأسواق الأخرى، لأسباب كثيرة، منها الاستقرار وتنوع المنتجات، وارتفاع العائد على الاستثمار، ويمكن النظر إلى هذه النتائج الإيجابية على أنها تصويت على الثقة من جانب المستثمرين ودلالة على التعافي تماماً من تبعات الأزمة المالية العالمية.

ولفت إلى أن النمو المتزايد في أعداد المستثمرين من مختلف انتماءاتهم وأحجام الاستثمارات يعكس نجاح السياسات والمبادرات الاقتصادية التي اتبعتها حكومة دبي خلال العام الحالي التي كان لها الأثر الأكبر في جذب أعداد متزايدة من المستثمرين المواطنين والخليجيين والعرب والأجانب، لا سيما أن رأس المال يبحث دائماً عن البيئات الآمنة التي توفر عائداً مجزياً.

وأشار إلى أن الإماراتيين احتلوا المرتبة الأولى من بين المستثمرين الخليجيين، نظراً لمعرفتهم القوية بميزات هذا الموقع والفرص الاستثمارية الكامنة فيه، إذ بلغ عددهم 2765 استثمروا نحو 12 مليار درهم خلال الشهور الستة الماضية، وجاء في المرتبة الثانية السعوديون بواقع 605 مستثمرين، ضخوا أكثر من ملياري درهم، ثم مواطنو دولة الكويت في المرتبة الثالثة من حيث عدد المستثمرين بواقع 141 مستثمراً، حيث بلغت استثماراتهم 360 مليون درهم، تلاهم القطريون فالعمانيون فالبحرينيون.

وأفاد بأن المستثمرين الهنود جاؤوا في المركز الأول من بين المستثمرين الأجانب من حيث العدد، إذ بلغ عددهم 3856 مستثمراً، ضخوا ما يزيد على ثمانية مليارات درهم في السوق العقارية بدبي خلال الشهور الستة الماضية، تلاهم المستثمرون الباكستانيون في المرتبة الثانية بواقع 3285 مستثمراً، بحجم استثمارات بلغت نحو ثلاثة مليارات درهم، فالمستثمرون البريطانيون الذين وصل عددهم إلى 2389 مستثمراً ضخوا أكثر من أربعة مليارات درهم.

وأوضح التقرير أن عقارات دبي استقطبت أعداداً متزايدة من المستثمرين العرب في النصف الأول من العام الحالي، حيث احتل المستثمرون الأردنيون المرتبة الأولى بواقع 598 مستثمراً، ضخوا أكثر من مليار درهم، وجاء اللبنانيون في المرتبة الثانية، إذ بلغ عددهم 437 مستثمراً، بحجم استثمارات وصل إلى 884 مليون درهم، فيما حل المستثمرون المصريون في المرتبة الثالثة بواقع 388 مستثمراً، باستثمارات قيمتها 753 مليون درهم.