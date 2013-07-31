تقرير: إعمار تطرح 316 شقة فاخرة بمشروع "رزيدنسز" مكة

قال تقرير إن شركة "إعمار الشرق الأوسط" التابعة لشركة "إعمار العقارية" في دبي وضعت خيارات عدة أمام المستثمرين الراغبين بشراء وحدات سكنية من خلال مشروعها "إعمار رزيدنسز" في برج الساعة التابع لمجموعة "فيرمونت" في مكة المكرمة، في وقت تواصل الشركة تسليم وحدات المشروع إلى المستفيدين منها.

وبحسب تقرير لقناة "العربية"، بدأت إعمار الشرق الأوسط بالتزامن مع الطلب الكبير الذي تشهده العقارات في منطقة الحرم الشريف في مكة المكرمة، تسليم الوحدات السكنية الفندقية ضمن مشروع "إعمار رزيدنسز" في برج الساعة التابع لمجموعة "فيرمونت" في مكة المكرمة".

وأشار التقرير إلى أن المساكن تتوزع بين الطوابق من 30 و41 من فندق "ساعة مكة"، ويبلغ عددها 316 شقة فاخرة مطلة على الكعبة المشرفة والحرم المكي وتتراوح مساحة هذه الوحدات بين 40 إلى 230 متراً مربعاً

وأوضح التقرير أن "إعمار رزيدنسز في برج الساعة بمكة المكرمة يضم شققا فندقية بمختلف التصاميم والمساحة وتشمل استوديو أوغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم.

ووفقا للتقرير فإن الشركة تتيح خيارات عدة للاستفادة من هذه الوحدات حيث يمكن استئجارها من خلال شركة "فيرمونت للفنادق والمنتجعات". كما يمكن للمستثمرين شراؤها على أساس التأجير طويل الأمد لمدة 23 عاماً.

ويعتبر "برج ساعة مكة" الذي يحتضن المشروع واحداً من أعلى الأبراج الفندقية في العالم بارتفاع 601 متر، وهو يضم ساعة يبلغ قطرها 40 متراً ويمكن رؤيتها من مسافة 17 كم لتبين مواقيت الصلوات اليومية كما يمكن للمستفيدين من مساكن إعمار في برج الساعة الوصول مباشرة إلى ساحة الحرم المكي الشريف بالإضافة إلى إطلالاتها المباشرة على الكعبة المشرفة والحرم المكي.



