شركة قطرية تبيع أغلى قدم مربعة في بريطانيا

قال وسطاء عقاريون في لندن إن شركة "ديار" القطرية تمتلك وتبيع أغلى مساحة عقارية في بريطانيا، وهي مشروع سكني في أغلى وأرقى أحياء لندن وتم بيع غالبيته لمشاهير أو مليارديرات معروفين على مستوى العالم.

وقال مصطفى موسوي المدير العام لشركة (Overseas Link International)، وهي شركة عقارية تعمل في وسط لندن منذ أكثر من 20 عاماً، إن شركة "ديار القطرية" باعت أغلى قدم مربعة في بريطانيا مقابل ستة آلاف جنيه إسترليني (9 آلاف دولار)، وذلك في بناية (1 Hyde Park) بمنطقة "نايتسبردغ"، إذ إن الحديث هو عن القدم المربعة في الشقق السكنية، وليس القدم المربعة من الأرض، وهو ما يجعل هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ بريطانيا.

وأشار موسوي في حديثه لـ"العربية نت" الى أن الشقة الصغيرة من غرفة نوم واحدة في (1 Hyde Park) تجاوز الخمسة ملايين جنيه إسترليني، أما أحد مليارديرات روسيا فاشترى شقة في هذا المشروع مقابل 132 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار).

وبحسب موسوي فإن عدداً من المشاهير وكبار المليارديرات في العالم اشتروا هذه العقارات في المشروع، متوقعاً أن تواصل أسعارها الارتفاع في المستقبل، وتستمر في تسجيل أرقام قياسية.

ويقول موسوي إن الأسعار في العاصمة لندن تسجل ارتفاعات متتالية، والذين يستثمرون في القطاع العقاري لازالوا يحققون أرباحاً جيدة نتيجة استمرار الطلب على هذه العقارات، وذلك على الرغم من هبوط أسعار العقارات في خارج لندن، خاصة في شمال المملكة المتحدة، وإيرلندا واسكتلندا.

ويتفق مع الموسوي الوسيط العقاري أبوأمير الذي يقول لـ"العربية نت" إن الأسعار في لندن سجلت ارتفاعاً تجاوز 20% خلال عام واحد من الآن، مؤكداً أن منطقتي "نايتسبريدغ" و"مايفير" بوسط لندن واللتين تشهدان مشاريع فخمة وكبيرة لشركة "ديار" القطرية هما الأغلى سعراً من بين مختلف المناطق.

يُشار إلى أن لدى شركة "ديار" القطرية العديد من المشاريع العملاقة في مختلف أنحاء القارة الأوروبية وفي الولايات المتحدة، وليس فقط في بريطانيا، إلا أن نشاطها في بريطانيا يلقى اهتماماً خاصاً نتيجة حجم المشاريع التي تقوم بها، ونوعية الزبائن التي تستقطبهم.