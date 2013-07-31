102.7 مليار ريال قيمة عقود الإنشاء بالسعودية في 6 أشهر

حافظت قيمة العقود التي أرسيت في قطاع الإنشاء السعودي على وتيرة ثابتة مع تزايد الإنفاق في القطاع، إذ أرسيت عقود بقيمة 53.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي أرسيت في النصف الأول من العام 102.7 مليار ريال.

وهيمن قطاع العقار (العقارات السكنية ومتعددة الاستخدامات) على غالبية العقود التي أرسيت بقطاع الإنشاء بحصة 39%، من إجمالي قيمة العقود التي أرسيت خلال الربع الثاني، وشكلّ قطاع العقار نسبة 30% من قيمة العقود التي أرسيت في النصف الأول من العام، وكان للقطاع الحكومي وجود ملموس، إذ نال حصة 19% من قيمة العقود التي أرسيت خلال الربع الثاني من عام 2013، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية.

ووفق مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء للربع الثاني الذي أصدره البنك أمس، فإن العقود التي أرسيت في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والنقل حافظت على نموها في سوق المشاريع، متحصلة على حصة 23% من إجمالي قيمة العقود التي أرسيت خلال الربع الثاني.

وتوقع المؤشر أن يحظى النصف الثاني من عام 2013 بعدد كبير من المشاريع العملاقة في العديد من القطاعات، وبالتالي سيقلص الفرق في قيمة العقود التي ترسى مقارنة بعام 2012.

وأنهى مؤشر عقود الإنشاء الربع الثاني عند مستوى 250.53 نقطة، وشهد المؤشر تراجعاً في نيسان/أبريل، مسجلاً 236 نقطة، وتواصل الهبوط في أيار/مايو، ليسجل 225.68 نقطة. ومقارنة بالربع الثاني من عام 2012، حينما بلغ المؤشر 309.12 نقطة، سجل المؤشر تراجعاً بنسبة 19%.