أرباح قطاع الفنادق في مكة يجتذب المستثمرين السعوديين

في ظل الملايين التي تتوافد على السعودية خلال العمرة وموسم الحج بشكل خاص، فإن المملكة دأبت على توفير كل سبل الراحة للضيوف، ونظرا لضخامة التجهيزات، كان لا بد من فتح المجال أمام المستثمرين السعوديين لتلبية الطلب المتزايد عاما بعد آخر، وتغطية الحاجة من دور الإيواء التي تفي بمتطلبات الزوار.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، يؤكد متخصصون أن الفجوة السوقية العقارية في العاصمة المقدسة قفزت بمحفظتها العقارية الاستثمارية لأكثر من 50%، مشيرين إلى أهمية التوسع في الاستثمارات الفندقية والسوقية من خارج العاصمة المقدسة بغية تقديم عطاءات واسعة ومتميزة تصب في الميزان الاقتصادي.

وتنعكس الطفرة الحالية في مكة المكرمة والمدينة المنورة للمطورين والمستثمرين فيهما على ارتفاع المؤشر العقاري لهما بنسبة تجاوزت 26% في عام 2012.

من جهته، أكد محسن السروري، رئيس شركة المقام الرفيع للاستثمارات العقارية أن المتتبع للشركات السعودية المدرجة المشاركة في التطوير العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، يلحظ نمو أرقام الأسعار العقارية بشكل واضح من خلال أسهم مطوري العقارات في المدن المقدسة.

وقال إن أسهم الشركات العقارية في مكة المكرمة قفزت 27%، على غرار المدينة المنورة التي كان لها نسبة 25%، وهو الأمر الذي يعطي رسالة واضحة حول هذا القطاع، وأهمية توسيع الاستثمارات الفندقية والسوقية من خارج العاصمة المقدسة بغية تقديم عطاءات واسعة ومتميزة تصب في الميزان الاقتصادي الذي يشهد نموا كبيرا في العشر سنوات الأخيرة، وزيادة الاستثمارات والقوة الشرائية في المدن المقدسة.

استثمار عقاري

وأضاف السروري أن 40% من الاستثمار العقاري في السعودية ينصب في مكة المكرمة والمدينة المنورة من إجمالي الاستثمارات العقارية في السعودية، متوقعا الدخول فعليا في 120 مليار دولار خلال العقد المقبل، مفيدا بوجود شركات عالمية متخصصة ومعنية لتسويق العقارات في السعودية وشركات لسوق العقارات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، لديها برامج عقارية مفصلة عن الاستشارات العقارية وصناديق مشتركة للاستثمار في المناطق المقدسة.

وأشار السروري إلى ارتفاع أسعار الأراضي في المدن المقدسة، وأنها الأغلى في العالم، حيث كسرت حاجز 150 مليون دولار لكل متر مربع في مكة المكرمة، مؤكدا أن الرؤية الاستراتيجية العقارية في العاصمة المقدسة، تفتقر نحو الوصول إلى مأسسة عقارية واضحة الملامح، وغياب أيضا في الرؤية الواضحة ليتمكنوا من ضخ سيولة أكبر في الخمس سنوات المقبلة خاصة في ما يتعلق بالتوسع في استثماراتهم.

وقال إن العاصمة المقدسة مكة المكرمة لا تزال واحدة من أكثر المدن طلبا في السفر على مستوى العالم، وهناك مواسم متكررة للعمرة وموسم الحج، وأعداد مليونية غفيرة تفد من جميع قارات الأرض إلى مكة، وتلك الأعداد ثابتة التوافد وتساعد بشكل علمي واضح في رسم الأطر الاستراتيجية العقارية.

من جهته، أوضح فيصل الحارثي، أحد المسوقين العقاريين لمخططات ولي العهد أن هناك نماذج مختلفة للحصول على العقارات في مكة المكرمة، وينبغي أن تسعى الجهات الاستثمارية العقارية داخل الأوساط التي تمتلك الجنسية السعودية والمهتمة للدخول في السوق العقارية نحو الحصول على مزيد من التفاصيل حول برامج الشراء والبيع من مختلف الشركات العقارية التي تقدم هذه البرامج.

وأفاد الحارثي أن شراء عقار في مكة المكرمة ليس أمرا صعبا في ظل ما يسرته الحكومة السعودية التي تمنح تنازلات للمواطنين السعوديين الراغبين في الاستثمار في توفير حصص حقوق ملكية في معظم العقارات في مكة المكرمة، مشيرا إلى أن الفجوة العقارية الموجودة حاليا جراء المشاريع التنموية التي تقوم بها الحكومة السعودية رفع فيها المحفظة الاستثمارية لأكثر من 50% دفعة واحدة بعد أن ظلت متماسكة لفترات عند حاجز 40%.

نموذج عقاري

وأشار الحارثي إلى أن مكة المكرمة باتت نموذجا عقاريا مهيبا في العالم، وهي تسير وفق معايير عقارية عالمية، وهي بلد يحظى بشعبية اقتصادية جارفة قادرة على تحريك المؤشرات العقارية برمتها، وتمتد على ارتفاع 277 مترا (909 أقدام) فوق مستوى سطح البحر، وعلى بعد 70 كيلومترا من مدينتي الطائف وجدة، وهي بلد يحظى بالنمو الكبير في نمط المعيشة الحديثة والبنية التحتية، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الفنادق في قلب مكة المكرمة، فإن مسألة العثور على سكن خلال موسم الحج وشهر رمضان يكون مهمة صعبة ومكلفة.

ودفع ارتفاع معدلات إيجارات العمائر السكنية في المجمعات والمدن الكبيرة إلى تغيير مفاهيم السعوديين عن المساكن، بالتنازل عن عادات السكن في البيوت ذات المساحات الكبيرة التي تجمع العائلات الممتدة، والقبول بالوحدات السكنية الصغيرة، والشقق ذات المساحات المحدودة التي لا تفي إلا بالأسرة ذات العدد القليل.