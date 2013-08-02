"نخيل" الإماراتية تبني مركزا للتجزئة بالمدينة العالمية

ذكرت شركة "نخيل العقارية" في دبي أنها تعتزم بناء مركز تجزئة مجتمعي جديد على مساحة 11 ألف متر مربع في المدينة العالمية بدبي، وذلك كجزء من محفظتها المتنامية من مشاريع التجزئة .

ووفقاً لصحيفة الخليج الإماراتية، فقد عينت "نخيل" شركة عارف وبن طوق للاستشارات الهندسية لتصميم المشروع، والإشراف عليه .

وأوضح بيان للشركة أن المركز الجديد، وموقعه في الجزء الجنوبي من المدينة العالمية على مبعدة من شارع المنامة، سيحتوي على سوبرماركت، ومخازن، ومجموعة منتقاة من المطاعم والمقاهي، بينما ينتظر أن يصبح المشروع جاهزاً في منتصف 2015 .

وقال متحدث باسم نخيل "نحن مستمرون في تعزيز وتحسين مجتمعاتنا من خلال إقامة المرافق التي يريدها، ويحتاجها الناس".

وسيمثِّل المركز المجتمعي الجديد إضافة ستجد الترحيب في المدينة العالمية، حيث إنه يشكل مرفقاً مجاوراً للتسوق المريح، وتناول الطعام، والتفاعل الاجتماعي.

ويشار إلى أن لدى الشركة مركزين مجتمعيين آخرين قيد التشييد حالياً في "ديسكفري جاردنز"، و"جميرا بارك"، وينتظر افتتاحهما 2014، كما تجري نخيل تقييماً لمواقع أخرى لإقامة المزيد من المراكز المجتمعية .