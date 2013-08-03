عقارات دبي تسجل 14.4 مليار درهم خلال يوليو

كشفت إحصاءات قسم البيانات والبحوث والدراسات في إدارة تنمية القطاع العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تسجيل التصرفات العقارية في دبي خلال يوليو الماضي نحو 14.39 مليار درهم، بتراجع بلغ 11% مقارنة بالشهر السابق عليه، الذي سجل تصرفات بقيمة 16 مليار درهم.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، استحوذت المبايعات على نحو 53% من تصرفات يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 7.64 مليارات درهم، منها 4.2 مليارات درهم مبايعات أراضٍ، و3.4 مليارات درهم مبايعات شقق وفلل، وذلك مقارنة بـ 9.6 مليارات درهم خلال يونيو الذي سبقه.

وبلغت حصة الرهونات من التصرفات العقارية نحو 47%، لتصل إلى 6.75 مليارات درهم، بنمو بلغ 5.4%، مقارنة بـ 6.4 مليارات درهم للشهر السابق.

وسجلت الأيام المتبقية من الأسبوع الأول من يوليو 2013 تصرفات عقارية بقيمة 1.73 مليار درهم، فيما استحوذت المبايعات على نحو 567 مليون درهم، وبلغت حصة الرهونات 1.16 مليار درهم.

وسجلت التصرفات العقارية خلال الأسبوع الثاني أكثر من 3.8 مليارات درهم، بلغت قيمة المبايعات منها 2.1 مليار درهم (944.7 مليون درهم مبايعات أراضٍ و1.2 مليار درهم مبايعات شقق وفلل)، فيما حققت الرهونات نحو 1.7 مليار درهم، استحوذت الأراضي على نحو 1.4 مليار درهم منها، والفلل والشقق على 265.8 مليون درهم.

وتصدرت "الثنية الخامسة" المناطق من حيث عدد المبايعات، تلتها "البرشاء جنوب الرابعة"، ثم "ند حصة"، أما أهم التصرفات فسجلت في منطقة "برج خليفة".

وحققت تصرفات الأسبوع الثالث أكثر من 4.3 مليارات درهم، وبلغت قيمة المبايعات منها 3.4 مليارات درهم (2.5 مليار درهم لأراضٍ، ونحو 917.8 مليون درهم لفلل وشقق)، فيما سجلت الرهونات 857.8 مليون درهم، بلغت حصة الأراضي منها 533.1 مليون درهم، واستحوذت الفلل والشقق على 324.7 مليون درهم.

وتصدرت "الثنية الخامسة" المناطق من حيث عدد المبايعات، تلتها منطقة "جبل علي الأولى"، فيما جاءت أبرز الصفقات في مناطق "المركاض"، و"نخلة جميرا"، و"البطين"، و"مرسى دبي".

وحققت تصرفات الأسبوع الرابع المستوى نفسه، إذ سجلت التصرفات العقارية أكثر من 3.1 مليارات درهم، بلغت قيمة المبايعات منها 1.9 مليار درهم (947.7 مليون درهم مبايعات أراضٍ و926.2 مليون درهم مبايعات فلل وشقق)، فيما سجلت الرهونات 1.3 مليار درهم، بلغت حصة الأراضي منها مليار درهم. وتصدرت "الثنية الخامسة" المناطق من حيث عدد المبايعات، تلتها "معيصم الأولى"، فيما كانت أبرز الصفقات في منطقتي "ند الشبا"، وأخرى في مناطق "بورسعيد" و"الروية الأولى" و"الصفوح الثانية". وحققت التصرفات العقارية في دبي خلال الأيام المتبقية من الأسبوع الأخير من يوليو نحو 1.46 مليار درهم، منها 575 مليون درهم للمبايعات، ونحو 893 مليون درهم للرهونات.