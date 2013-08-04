إنهاء هيكل ثاني أعلى ناطحة سحاب في العالم بطول 630 مترا

أنهت الصين العمل على الهيكل الرئيسي لثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بوضع الدعامة النهائية على برج شنغهاي.

وسيصل طول البرج، الذي تبلغ تكلفته 2.4 مليار دولار، عند افتتاحه العام المقبل إلى 630 متراً، متجاوزاً برجي Taiwan وTaipei 101 لتصبح الصين موطناً لثلاثة من أطول 10 أبراج في العالم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن الأشغال على برج شنغهاي بدأت عام 2008، حيث كان بناؤه مدعوماً جزئياً من قبل حكومة شنغهاي.

وأثيرت مخاوف العام الماضي عندما بدأت تشققات أرضية طويلة تظهر في الأرض إلى جانب المبنى، مما أثار مخاوف من هبوط أرضي حول البرج.

لكن المهندس المعماري الذي تعاون في تصميم البرج دينغ جيه مين، قلل من هذه المخاوف، أمس السبت.

وقال "هذه المشاكل فقط تظهر خلال فترة البناء، وهي لن تؤثر في أمن البرج".