ارتفاع أسعار عقارات بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات

قالت شركة "هاليفاكس" للرهن العقاري، اليوم الثلاثاء، إن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت الشهر الماضي بأسرع وتيرة سنوية لها في نحو ثلاث سنوات، ومن المرجح أن تزيد بدرجة أكبر لنهاية 2013.

وقالت "هاليفاكس" إن أسعار المنازل في الأشهر الثلاثة حتى يوليو/تموز، ارتفعت 4.6 % عنها قبل عام، متجاوزة توقعات المحللين، ومسجلة أسرع إيقاع نمو لها منذ أغسطس/آب 2010.

وزادت الأسعار 0.9% في يوليو بعد أن ارتفعت 0.6% في يونيو/حزيران.

وقال مارتن إليس، الاقتصادي في "هاليفاكس": "بوادر تحسن الاقتصاد عززت على ما يبدو ثقة المستهلك في الشراء، ما يشكل بدوره دفعة قوية لمواصلة أسعار المنازل ارتفاعها التدريجي لنهاية العام الحالي".