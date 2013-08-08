أراضي دبي: 2388 عقاراً بـ89 مليار درهم في 6 أشهر

قيّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2388 عقاراً خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة إجمالية لتلك العقارات بلغت 89 مليار درهم.
وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، أوضحت الدائرة أن عدد المعاملات التي استقبلها المركز خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع بنسبة وصلت إلى 41% في حين ارتفعت القيمة الإجمالية للعقارات التي خضعت للتقييم بنسبة 69.8 % .
وقال رئيس مركز التقييم العقاري، المهندس محمد خضر الدح، إن لجنة تقييم العقارات في دائرة الأراضي والأملاك، تعتمد في آلية التقييم، على البيانات والمعلومات المتوافرة في سجلات الدائرة، للوصول إلى تقييم عادل لأسعار العقارات، بناءً على طلبات مالكيها، أو من الجهات الحكومية.
وأرجع الدح الزيادة في عدد معاملات التقييم، إلى تعافي السوق العقارية، إضافة إلى ثقة المستثمرين.
وكشف التقرير ارتفاعاً في نسبة طلبات تقييم "أراضي الفضاء" التي استحوذت على أكثر من 50%، فيما كانت النسبة المتبقية البالغة 49.7% من نصيب "المباني المنجزة".
وبلغ معدل أسعار تقييم «الأراضي الفضاء» لبعض المناطق مثل النهدة الثانية 667 درهماً، ومردف 320 درهماً، وجميرا الأولى 492 درهماً، فيما بلغ تقييم سعر الأرض الفضاء في برج خليفة 1960 درهماً.