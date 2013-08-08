أراضي دبي: 2388 عقاراً بـ89 مليار درهم في 6 أشهر

قيّمت‭ ‬دائرة‭ ‬الأراضي‭ ‬والأملاك‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬2388‭ ‬عقاراً‭ ‬خلال النصف الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬لتلك‭ ‬العقارات‭ ‬بلغت‭ ‬89‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭.‬

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، أوضحت‭ ‬الدائرة‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المعاملات‭ ‬التي‭ ‬استقبلها‭ ‬المركز‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬ارتفع‭ ‬بنسبة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬41‭‬‭‬% في‭ ‬حين‭ ‬ارتفعت‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للعقارات‭ ‬التي‭ ‬خضعت‭ ‬للتقييم‭ ‬بنسبة ‬69‭.‬8‬‭ % ‬.

‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬التقييم‭ ‬العقاري،‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬خضر‭ ‬الدح،‭ ‬إن‭ ‬‮‬لجنة‭ ‬تقييم‭ ‬العقارات‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الأراضي‭ ‬والأملاك،‭ ‬تعتمد‭ ‬في‭ ‬آلية‭ ‬التقييم،‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬المتوافرة‭ ‬في‭ ‬سجلات‭ ‬الدائرة،‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬تقييم‭ ‬عادل‭ ‬لأسعار‭ ‬العقارات،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬مالكيها،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‮.

وأرجع‭ ‬الدح‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬معاملات‭ ‬التقييم،‭ ‬إلى‭ ‬تعافي‭ ‬السوق‭ ‬العقارية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭.‬

وكشف‭ ‬التقرير‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬طلبات‭ ‬تقييم‭ ‬‮"‬أراضي‭ ‬الفضاء" التي‭ ‬استحوذت‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50%،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬النسبة‭ ‬المتبقية‭ ‬البالغة‭ ‬49‭.‬7% ‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬‮"‬المباني‭ ‬المنجزة‮".

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وبلغ‭ ‬معدل‭ ‬أسعار‭ ‬تقييم‭ ‬‮«‬الأراضي‭ ‬الفضاء‮»‬‭ ‬لبعض‭ ‬المناطق‭ ‬مثل‭ ‬‮‬النهدة‭ ‬الثانية‬‭ ‬667‭ ‬درهماً،‭ ‬ومردف‮‬‭ ‬320‭ ‬درهماً،‭ ‬وجميرا‭ ‬الأولى‮ ‬492‭ ‬درهماً،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬تقييم‭ ‬سعر‭ ‬‮‬الأرض‭ ‬الفضاء‮‬‭ ‬في‭ ‬‮‬برج‭ ‬خليفة‮‬‭ ‬1960‭ ‬درهماً‭.‬