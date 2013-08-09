33 % ارتفاع قيمة "المباني المنجزة" في دبي

شهدت "المباني المنجزة" في دبي خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعا كبيراً وصلت نسبته إلى 33% وبقيمة بلغت نحو 4.97 مليار درهم مقابل 3.73 مليار درهم خلال الربع الأول من العام ذاته، بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء.

ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، ارتفع عدد المباني والمنشآت المنجزة في دبي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 44.5% لتصل إلى 1064 مبنى مقابل 736 مبنى خلال الربع الأول من العام.

وعزا خبراء نمو قيمة المباني المنجزة في الإمارة إلى انتعاش القطاع العقاري وزيادة حركة الإنشاءات بالإضافة إلى تحسن قيمة الأصول.

ولفتوا إلى أن انخفاض تكاليف البناء، مقارنة بأسعار ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 دفع الكثير من المستثمرين للتعجيل في إطلاق واستكمال المشاريع العقارية، للاستفادة من استقرار أسعار مواد البناء وأجور المقاولين المرشحتين للارتفاع خلال المرحلة المقبلة.

وأظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء أن المباني المتعددة الطوابق استحوذت على النسبة الأكبر من "المنجزة" في دبي خلال الربع الثاني، بعد أن بلغت قيمتها نحو 1.87 مليار درهم ما يشكل نحو 37.6% من قيمة المباني التي تم إنجازها خلال هذه الفترة مقابل 1.47 مليار درهم خلال الربع الأول من العام.

وجاءت نسب إنجاز الطوابق في المباني في الترتيب الثاني حيث استحوذت على نحو 29.6% من إجمالي قيمة المباني المنجزة، مقابل 55 مليون درهم خلال الربع الأول من العام.

وحلت الفلل الخاصة في الترتيب الثالث من حيث القيمة، حيث تم إنجاز 805 فيلات بقيمة 1.05 مليار درهم، ما يشكل نحو 21.1% من إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي خلال الربع الثاني مقابل 531 فيلا خاصة بقيمة 921 مليون درهم خلال الربع الأول.