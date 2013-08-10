"منازل" تفتتح جزيرة مرجان برأس الخيمة بـ450 مليون درهم

تفتتح شركة "منازل العقارية" العاملة في مجال التطوير العقاري في الإمارات "منتجع وسبا جزيرة المرجان" ـ فئة خمس نجوم ـ في إمارة رأس الخيمة نهاية العام الجاري.

وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية، فقد تم إنشاء المشروع على مساحة تقدر بـ600 ألف قدم، وبتكلفة وصلت إلى قرابة 450 مليون درهم.

وكشف عبدالمحسن الحمادي، المدير التنفيذي لمنازل العقارية التي تتخذ من الشارقة مقراً رئيساً لها، أن منتجع وسبا جزيرة المرجان بموقعه الفريد بجزيرة المرجان وإطلالته البحرية الساحرة وتصميمه الهندسي المستوحى من العمارة الأندلسية التي تعكس كرم الضيافة العربية، في جو مفعم بالرقي والفخامة يعتبر مشروعاً واعداً من المشاريع السياحية الجاذبة ليس على مستوى الدولة فقط بل على مستوى المنطقة، أنشئ ليلبي قطاعات كبيرة من محبي الهدوء والعيش في أجواء ساحرة تتمتع بكل مواصفات الراحة والفخامة من داخل الدولة ومن مختلف الدول العربية والأوروبية .

وأوضح أن المنتجع يحتوي على 305 غرف وجناح فندقي وستة مطاعم، بجانب العديد من المقاهي منها الآسيوية واللبنانية والإيطالية، إضافة إلى مطعم البوفية المفتوح، بجانب 5 قاعات اجتماعات، وقاعات كبيرة للمناسبات واستضافة أكبر وأهم المؤتمرات .

وأضاف أن الفندق يركز على السياحة العائلية والنقاهة والاسترخاء الشخصي، بما يتضمنه من 4 حمامات سباحة داخلية وخارجية وشاطئ رملي خاص وممشى بحري بطول 500 متر، إضافة لإطلالته الساحرة على مياه الخليج العربي .

وأكمل أن شركة "أنوفيشونز للضيافة" هي التي ستقوم بإدارة المنتجع، وتوقع أن يشهد المنتجع إقبالاً كبيراً من العائلات .

