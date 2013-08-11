تقرير: مونديال الدوحة 22.. محرك قوي لقطاع العقار بقطر

ذكر تقرير اقتصادي أن السوق العقارية في قطر ستشهد مرحلة إيجابية سواء على المدى المتوسط أو البعيد بسبب تنظير الدوحة لمونديال 2022 والذي كان له تأثير كبير على القطاع بشكل خاص.

وقال تقرير متخصص عن قطاع العقار القطري أصدره بيت التمويل الكويتي ـ بيتك ـ إن ارتفاع عدد الزوار الخليجيين إلى قطر بنسبة تخطت الـ50% زاد الطلب على الغرف الفندقية هناك خلال العام الماضي "وجاءت الزيادة في معظمها نتيجة الزيادة في منتديات الأعمال والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض".

وأضاف أن معدلات أشغال الغرف الفندقية في قطر بلغت 60% العام الماضي في حين سجل متوسط أسعار إيجارات الغرف 256 دولارا في اليوم الواحد، مبينا أن قطر أول دولة عربية تستضيف المونديال ما سيدفعها لمستويات استثمارية أعلى في موازاة الفرص الجديدة سيما أنها خططت لإنفاق أكثر من 65 مليار دولار لتطوير بناها التحتية كجزء من استراتيجية التنمية الوطنية.

وذكر أن الحكومة القطرية حددت 3 ركائز لنجاح استضافة كأس العالم والتزمت باستثمار مليارات الدولارات لتوفير البنية التحتية اللازمة وتأتي شبكة النقل والطرق في مقدمة عملية التخطيط الحالية وتم تخصيص 44 مليار دولار لتزويد البلاد بشبكة نقل عالمية تشمل ميناء ومطارا قيد الإنشاء يستوعبان 50 مليون شخص سنويا إضافة إلى شبكة سكك حديدية متكاملة بقيمة 35 مليار دولار إلى جانب جسر قطر - البحرين.

ولفت (بيتك) في تقريره إلى تخطيط قطر وتشييدها بنى تحتية حديثة وتعديل العديد من القوانين والتشريعات وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين المحليين والأجانب كالمعاملة الضريبية التفضيلية والتكاليف التنافسية كما أقامت مناطق اقتصادية خاصة ذات أطر تنظيمية ملائمة للاستثمار.

وأشار الى وجود 1.96 مليون نسمة في قطر حاليا ما يساهم في زيادة الطلب على الشقق السكنية ويقدر المعروض من هذه الشقق بصورة أساسية داخل المنطقة الدبلوماسية ولؤلؤة قطر بنحو 18 ألف وحدة في 2013، وسط توقعات بأن تكون معدلات الأشغال للشقق السكنية قوية في هاتين المنطقتين وأن تسجلا نسبة أشغال قدرها 95% هذا العام.