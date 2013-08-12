"جناح ملكي" في جزيرة السعديات بـ130 ألف درهم لليلة

في ظل التنافس الشديد بين الفنادق الفخمة في الإمارات لتقديم أجنحة ملكية لضيوفها، افتتح منتجع "سانت ريجيس جزيرة السعديات" في أبوظبي، الجناح الملكي الذي يُعد أكبر الأجنحة الفندقية مساحة في الإمارات، وفقاً لصحيفة البيان.

وتبلغ مساحة الجناح 2100 متر مربع، ويتألف من 4 غرف نوم فارهة. الجدير بالذكر أن شاطئ السعديات في إمارة أبوظبي التي تضم أجمل المنتجعات والفنادق في المنطقة لا يزال يتم تطويرها.

إلى ذلك، قال متحدث باسم منتجع "سانت ريجيس جزيرة السعديات" للصحيفة إن سعر الجناح يبلغ 130 ألف درهم لليلة الواحدة.



من جهة أخرى، صنفت مجلة "إيليت ترافيلرز" العالمية للطيران أجنحة في 3 فنادق، تابعة لمجموعة جميرا للفنادق، التابعة لشركة دبي القابضة، بين أفضل101 جناح فندقي في العالم للعام الجاري، وفق ما أعلنته مجموعة جميرا أمس.

وشمل التصنيف أجنحة فنادق برج العرب وبيرا بالاس جميرا وفندق وسبا شاطئ جميرا مسيله في الكويت الذي انتهى العمل فيه في مايو الماضي، وهي التي جاءت بين أفضل الأجنحة الفندقية في العالم، حسب تصنيف المجلة السياحية العالمية.

وتضع المجلة العالمية الفنادق التي تحتوي على أفضل الأجنحة في العالم، ومنها أجنحة فنادق جميرا، على خط سير الرحلات الجوية لشركات الطيران العالمية في العالم.

وعلق بيرز شرايبر، نائب رئيس العلاقات الخارجية في مجموعة جميرا، على الاختيار بقوله إننا سعداء بأن تدخل 3 من فنادقنا ضمن أفضل أجنحة الفنادق في العالم على لائحة إيليت ترافيلرز للعام الجاري.