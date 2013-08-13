ارتفاع المساكن في بريطانيا بأسرع وتيرة في 7 سنوات

أظهر مسح نشر الثلاثاء أن أسعار المساكن في بريطانيا ترتفع بأسرع وتيرة لها في سبع سنوات وهوما قد يزيد المخاوف من أن حوافز الإقراض الحكومية تخلق فقاعة عقارية جديدة.



وقفز مؤشر أسعار المساكن للمعهد الملكي للمساحين القانوني ينالي +36 في يوليو تموز من +21 في يونيو و+5 في مايو.

وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ نوفمبر 2006 وواحدة من أكبر الزيادات في فترة مدتها 3 سنوات منذ أن بدأ إجراء المسح في 1978 .



وتتوافق نتائج المسح مع معلومات من بنوك الإقراض العقاري تشير إلى عودة الثقة في سوق العقارات.

وقال بنك هاليفاكس الأسبوع الماضي أن تضخم أسعار المساكن قفز إلى 4.6% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو ومن المرجح أن يواصل الارتفاع في الأشهر القادمة.



وأشار البنك المركزي البريطاني الأسبوع الماضي إلى أنه من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض لثلاث سنوات أخرى على الأقل.

وبالإضافة إلى حوافز حكومية لخفض تكلفة القروض العقارية ومساعدة الأفراد على شراء العقارات فإن ذلك قد يدعم قوة الدفع الصعودية لأسعار المساكن لبعض الوقت.