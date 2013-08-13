26 مليار درهم.. عقارات قيد التطوير لـ"إعمار"

بلغ إجمالي إيرادات وتكاليف الإيرادات لشركة إعمار العقارية في دبي نحو 219 .5 مليار درهم (735 .2 مليار تكاليف)، مقارنة بنحو 921 .3 مليار (723 .1 مليار تكاليف) درهم لنفس الفترة من العام الماضي 2012 بنمو 33% للفترة المنتهية في 30 يونيو 2013.

ووفقا لصحيفة الخليج الإماراتية، سجلت إيرادات بيع شقق المجمعات السكنية (الكوندومونيوم) والوحدات التجارية وقطع أراضٍ وأخرى 261 .2 مليار درهم في 30 يونيو 2013 مقارنة بنحو 427 .1 مليار لنفس الفترة من العام 2012 بنمو 58% . بينما حقق بيع الفلل 631 مليون درهم مقارنة بنحو 480 مليون درهم بنمو 31%، أي أن ايرادات البيع الإجمالية بلغت 9 .2 مليار درهم .



وبلغت الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق نحو 579 .6 مليار درهم حتى نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 711 .3 مليار درهم في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بنمو 77% . ، كما سجلت قيمة العقارات قيد التطوير 256 .26 مليار درهم، منها 089 .13 مليار داخل الإمارات و167 .13 مليار درهم في الأسواق الخارجية . أما إجمالي حقوق المساهمين فبلغ 284 .33 مليار درهم خلال نفس الفترة مقارنة بنحو 819 .32 مليار درهم بنمو 4 .1% .

وبينت البيانات المالية لـ"إعمار" أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الشركة في الأوراق المالية الموجودة بلغت نحو 719 مليون درهم حتى 30 يونيو 2013 منها 682 مليون درهم داخل الإمارات و8 .37 مليون درهم في الخارج، مقارنة بنحو 265 .1 مليار درهم في نهاية السنة المالية 2012 .