دبي: استثمار مليار دولار في "جميرا غولف إستيت"

بلغ إجمالي قيمة استثمارات شركة "عقارات جميرا للغولف" المملوكة لحكومة دبي في مشروعها الأيقوني "جميرا غولف إستيت" نحو مليار دولار (67 .3 مليار درهم)، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقالت منى الحداد، المدير التجاري للشركة، إنه بحسب المخطط للمشروع سيتم إنجازه بالكامل خلال النصف الثاني من العام المقبل 2014، مؤكدة أن "عقارات جميرا للغولف" بدأت بدراسة إطلاق تطوير المرحلة الثانية من مشروع "جميرا غولف إستيت" التي تتضمن ملعبي "الماء" و"الهواء" للغولف، إضافة إلى وحدات الفلل السكنية والمرافق الأخرى.

وأشارت الحداد إلى أنه تم إنجاز 81% من إجمالي أعمال البنية التحتية لغاية الآن، حيث لم يتبق سوى توصيل الطاقة الكهربائية للوحدات السكنية، والذي سيتم إنجازه خلال الأشهر القادمة. كما وصلت نسب الإنجاز إلى معدلات متقدمة جداً من حيث أعمال البناء في الأحياء السكنية، حيث وصلت إلى 96% في وسبرينغ باينز، و88% في فاير سايد، و78% في "فليم تري ريدج".

وأكدت أن قطاع الفلل السكنية في دبي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الأفكار الخلاقة لطرح مجمعات نوعية تستقطب شرائح جديدة إلى المنظومة السكانية في الإمارة.

وذكرت أن السوق المحلي استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري 2013 حسب أحدث التقارير، طرح نحو 5500 فيلا سكنية في عدد من المشاريع والمناطق الجديدة، وهو ما يؤكد حاجة سوق الإمارة لمثل هذه الوحدات، ويتوقع الكشف عن مزيد من هذه المشاريع قبل نهاية العام.

يذكر أن مشروع عقارات جميرا للغولف سيكون إضافة حقيقية لإمارة دبي من حيث نوعية المشاريع الفخمة، وهو كمنتجع سكني يتميز بالهدوء وجميع عناصر الراحة والاسترخاء، حيث تبلغ المساحات الخضراء 65% من إجمالي المساحة تقريباً.

ويتكون المشروع من 13 مجمعاً سكنياً، يجري تطوير ثلاثة منها من قبل المطور الرئيسي عقارات جميرا للغولف، وقطاعين لبيع الأراضي للعملاء المستثمرين والمستهلكين النهائيين الراغبين بتطوير منازلهم حسب أذواقهم، و7 منها لمطورين فرعيين، إضافة إلى ملعبين للغولف يتكوّن كل منهما من 18 حفرة، إضافة إلى نادي وأكاديمية الرياضات، ونحن بصدد إنجاز المرافق الخاصة بالمشروع كالمدارس والمستشفيات والعيادات التخصصية لتلبية احتياجات السكان ومرتادي النادي.