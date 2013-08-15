هيئة تطوير الرياض تخطط لإنشاء 5 تجمعات لمراكز التنمية

أنهت الهيئة العليا لتطوير العاصمة السعودية الرياض إعداد المخطط الإقليمي للمدينة، ومن أهم التوجهات المعتمدة تحديد المخطط 5 تجمعات لمراكز التنمية، يضم كل منها مجموعة من المحافظات تعمل على تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها تحقيق التوزيع المتوازن للمرافق والخدمات الرئيسة في كل منها، متضمناً 38 برنامجاً ومشروعاً تنفيذياً تتناول قطاعات التنمية، وفقاً لصحيفة "الرياض".

وقامت الهيئة بإعداد المخطط الاقليمي لمنطقة الرياض، وذلك بالتنسيق والتشاور مع جميع الجهات ذات العلاقة، وقد تناول المخطط قضايا التنمية المختلفة في المنطقة، ووضع الحلول المناسبة لها وفق خطط تطويرية، وسياسات قطاعية، وبرامج تنفيذية، تقود وتوجه عملية التنمية لرفع مستوى التنمية وتعزيز جاذبية محافظات المنطقة.

ويمثل المخطط الإقليمي قاعدة عمل مشتركة لجميع الجهات العاملة في المنطقة ومرجعية استراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه الجهات، ويتضمن 38 برنامجاً ومشروعاً تنفيذياً تتناول كافة قطاعات التنمية.

يشار إلى أن المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي أعدته الهيئة العليا لتطوير المدينة، يتوقع توفير نحو 630 ألف وظيفة جديدة، 60% منها عبر القطاع الخاص، كما توقع أن ينمو معدل التوظيف في المنطقة بنسبة 4.5% سنوياً، نتيجة النمو السكاني المتوقع، وارتفاع نسبة المؤهلين لدخول سوق العمل والطفرة التنموية والاقتصادية الراهنة التي تشهدها المنطقة.