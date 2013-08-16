تقرير مصرفي: تضخم أسعار العقار بالكويت يسبب فقاعة سعرية

أكد تقرير لبنك الكويت الدولي أن السوق العقارية في الكويت تعاني من خلل في آلية عمل السوق الذي يستقطب جانباً ملموساً من مدخرات المواطنين، والتي يتم تدوير جزء مهم منها من خلال تداول الأراضي السكنية الفضاء في مناطق محددة، وهي بلا شك تؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل لا يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادية الحقيقية في البلاد، وتخلق فقاعات سعرية تضر جميع الأطراف ذات الصلة بالقطاع العقاري، وهي في نهاية المطاف ليست لها قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني.

ويرى التقرير الذي يرصد نشاط السوق العقارية الكويتية خلال الربع الثاني من عام 2013، أن الحل الوحيد هو تحرير المزيد من الأراضي وتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في بناء وبيع الوحدات السكنية، وإلا فإن الأسعار التضخمية سوف تستمر في ذلك القطاع، حيث وصلت متوسطاته السعرية إلى مستويات تفوق بكثير دخل المواطن العادي.

ويتوقع تقرير "الدولي" الذي نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، أن تستمر أسعار الأراضي السكنية بالارتفاع في ظل ندرة الأراضي السكنية، ومن المتوقع أن يشهد القطاع التجاري معدل نمو جيداً، وذلك تزامناً مع تنفيذ مشاريع خطة التنمية التي تتضمن عدداً من المشاريع التي من شأنها زيادة الطلب على المكاتب التجارية، كما أنه من المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في القطاع السكني والاستثماري حتى نهاية العام الحالي.

وذكر التقرير أن بيانات وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق) أظهرت ارتفاع قيمة وعدد الصفقات العقارية المتداولة (عقود ووكالات) في الربع الثاني من عام 2013، لتصل قيمة الصفقات العقارية إلى نحو 1.006 مليار دينار موزعة على 2307 صفقات مقارنة بـ850 مليون دينار موزعة على 1999 صفقة للربع الأول من عام 2013، أي بارتفاع بلغت نسبته 18.4% و15.4% للقيمة ولعدد الصفقات على التوالي.