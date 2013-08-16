دبي تبني ناطحة سحاب دوارة بكلفة ملياري درهم

قدّر المهندس المعماري الإيطالي، ديفيد فيشر، الذي يمتلك شركة روتيتينغ تاور تكنولوجي، تكلفة بناء ناطحة سحاب دوّارة في دبي بحوالي ملياري درهم (545 مليون دولا)، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأشار فيشر إلى أن أعمال البناء وتشييد الخرسانة في الطابق الواحد بالبرج قد يستغرق 6 أيام فقط، ما يعني أنه من الممكن تشييد برج بطول 80 طابقاً في 480 يوماً فقط.

وقال فيشر في حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه يتطلع لبناء هذا البرج الذي يمكن لجميع طوابقه الدوران بشكل مستقل وبمنحنى 360 درجة في المنطقة القريبة من شارع الشيخ زايد في دبي.