بيتك يطلق خدمة تمويل العقارات التركية لعملائه الكويتيين

أعلن رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي "بيتك"، محمد ناصر الفوزان، عن إطلاق خدمة جديدة لتمويل العقارات في تركيا تتيح لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات "التميز" في "بيتك" الحصول على التمويل الذي يمكنهم من امتلاك عقارات في تركيا بشكل سريع ومريح بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي التركي "بيتك- تركيا".

وقال الفوزان في بيان صحافي إن الخدمة الجديدة توفر لعملاء "بيتك" حلاً شاملاً تم تصميمه خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المحددة ومتطلباتهم في مجال العقارات في تركيا.

وتدعم هذه الخدمة العملاء الذين يبحثون عن عقارات في تركيا، من خلال تقديم المساعدة في التفاوض على سعر الشراء، وخدمات تنافسية تتعلق بتمويل شراء العقارات، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع في حال حاجة المستثمرين إلى "بيتك- تركيا" لإدارة ممتلكاتهم في غيابهم.

وأضاف أن "بيتك" أنشأ قسماً متخصصاً يقع في "برج بيتك" في مدينة الكويت، من أجل تقديم الدعم الفعال للعملاء الراغبين في شراء العقارات في تركيا. ويمثل هذا المكتب نقطة اتصال بالنسبة لعملاء "بيتك" المهتمين بشراء العقارات التركية، حيث يوفر لهم الخدمات الإدارية المتعلقة بالعقارات التركية، بالإضافة إلى جمع الوثائق وإدارتها، وتوزيع المعلومات وغيرها.

وأشار الفوزان إلى أن تركيا أصبحت تشكل على نحو متزايد وجهة استثمارية وسياحية جذابة للكويتيين، معرباً عن ثقته بأن الخدمة الجديدة تلبى احتياجاً كبيراً لدى العملاء وتمثل خطوة مهمة في تعزيز الاهتمام الذي يبدونه نحو الاستثمار في السوق التركية وستلقى إقبالاً واسعاً، كما تؤكد عن جانب مهم في استراتيجية عمل "بيتك" لتدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الكويت وتركيا على الصعيد المؤسسي وعلى مستوى الأفراد.

يذكر أن "بيتك- تركيا" تأسس في عام 1989، ويعد من أكبر المصارف الإسلامية في تركيا ولديه سلسلة كبيرة من الفروع واسعة الانتشار، وقد افتتح فروعاً خارجية ومكاتب تمثيلية في مناطق مثل ألمانيا والبحرين ودبي.