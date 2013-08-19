استمرار ارتفاع إيجارات السكن في أبوظبي

أكد خبراء عقاريون ومسؤولو مكاتب وشركات عقارية في أبوظبي أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإلزام موظفي حكومة أبوظبي بالسكن داخل الإمارة، والذي يبدأ تنفيذه فعلياً نهاية سبتمبر المقبل، حال دون تراجع الإيجارات داخل وخارج مدينة أبوظبي.

وأشار الخبراء ومسؤولو المكاتب العقارية إلى أن توقعاتهم للسوق خلال الشهور الثلاثة الماضية، كانت تشير إلى تراجع الإيجارات بنسبة لا تقل عن 10%، في المدينة، و20%، خارج المدينة، خاصة مع تزايد المعروض من الوحدات السكنية والفيلات، وبشكل كبير في ضواحي المدينة، مثل مناطق محمد بن زايد، وخليفة أ وخليفة ب، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً منتصف سبتمبر من العام الماضي، شدّد على ضرورة التزام جميع موظفي الدوائر والجهات المحلية التابعة لحكومة أبوظبي، بالسكن داخل الإمارة، وأعطى القرار للموظفين مهلة عام كامل تمهيداً لتطبيقه.

وأكد عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، أن خبراء ومسؤولي العقارات توقعوا منذ بداية الربع الثاني تراجع الإيجارات، خاصة مع تزايد المعروض في مدينة أبوظبي وخارجها، وأشارت التوقعات إلى تراجع الإيجارات بنسبة تتراوح بين 10%، و20%، إلا أن قرار حكومة أبوظبي بإلزام موظفيها المقيمين خارج الإمارة بالسكن داخل الإمارة بدءاً من أواخر سبتمبر المقبل، حال دون تراجع الإيجارات ودفعها نحو الاستقرار.

وقال الشيباني: "خابت التوقعات، ومازالت الإيجارات مستقرة على شبه ارتفاع، حيث تتراوح قيمة إيجار وحدة سكنية غرفتين وصالة في البنايات القديمة من 80 ألف درهم إلى 90 ألف درهم، وفي البنايات الجديدة، خاصة التي تقع في جزيرة الريم بين 120 ألف درهم إلى 130 ألف درهم، كما تتراوح قيمة الوحدة السكنية ثلاث غرف وصالة في البنايات القديمة بين 90 ألف درهم و110 آلاف درهم، وفي البنايات الجديدة بين 130 ألف درهم إلى 150 ألف درهم، وترتفع القيمة في المساكن التي تقع في مناطق متميزة، مثل منطقة الكورنيش، إلى 180 ألف درهم.

ويؤكد مبارك العامري (الخبير العقاري) أن إيجارات المستويات الأربعة مازالت مرتفعة، مقارنة بإيجارات ما قبل الأزمة عام 2008، مشيراً إلى أن العديد من المستأجرين مازالوا يشتكون من ارتفاع الإيجارات، كما أن آمالهم في تراجع الإيجارات بشكل حقيقي تخبو يوماً بعد الآخر.

ويرى أن السبب الحقيقي وراء استقرار الإيجارات على مستويات مرتفعة، مقارنة بما قبل عام 2007، وإصرار الملاك والشركات العقارية التي تدير البنايات السكنية على تثبيت الإيجارات على مستويات مرتفعة.