مختصون: عقود "الإسكان" ستخفض أسعار الإيجارات بالسعودية

توقع خبراء في قطاع العقارات السعودي أن تشهد أسعار الإيجارات انخفاضات وموجات تصحيح، بسبب مشاريع الإسكان المنتظر تنفيذها قريباً، بعد توقيع وزارة الإسكان عقود تطوير البنية التحتية لها مؤخراً، على حد قول الخبراء لصحيفة "اليوم" السعودية.

وأشار تقرير عقاري إلى أن أسعار الإيجارات في مدينة الرياض انخفضت بنسبة 10% مع احتمالات تسجيل نسب تراجع أخرى، نظراً لارتفاع المعروض من الوحدات السكنية واتساع مساحة النقاش بين الملاك والمستأجرين حول القيمة الإيجارية المطلوبة، فيما تشير التوقعات إلى تسجيل انخفاضات وموجات تصحيح على أسعار الإيجارات لدى المنطقة الشرقية.

من جهته، أكد الدكتور عبدالله المغلوث، الخبير العقاري وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أنه إذا استمرت وزارة الإسكان في منهجها هذا بتوقيع العقود مع شركات محلية وعالمية لتنفيذ البنية التحتية سوف يساهم المطورون العقاريون في التوجه في بناء الوحدات السكنية من خلال برنامج أرض وقرض للمواطنين عبر تلك الشركات العقارية.

وأضاف المغلوث أنه لا شك في أنه سوف يساعد على تراجع الأسعار في الأراضي، وكذلك الوحدات السكنية لأنه ضمن المواطنين أن هناك مصداقية من قبل وزارة الإسكان، لكن هذا التراجع لن يتم في يوم وليلة، مشيراً إلى أن هناك تصحيحاً في الأسعار خلال السنتين المقبلتين، وسوف يكون العرض أكثر من الطلب.

ويرى تقرير لشركة المزايا القابضة حزمة المحفزات التي شهدها السوق العقارية السعودية مؤخراً، سواء كانت ضمن المشاريع والتوجهات الحكومية وأنظمة الرهن العقاري وبرامج وزارة الإسكان والمبادرات الخاصة بتنفيذ مشاريع إسكانية ضخمة خلال السنوات القادمة، إضافة إلى تحسن قنوات التمويل، كل ذلك سيعمل على دخول السوق العقاري السعودي مرحلة التصحيح بعد الارتفاعات المتواصلة وغير المنطقية التي سجلتها غالبية مدن المملكة.

واعتبر عاملون بالسوق العقارية توقيع وزارة الإسكان عقوداً لتطوير وبناء وحدات سكنية بقيمة 4 مليارات ريال يؤكد مواصلة خفض الارتفاعات التدريجية لأسعار الأراضي المطورة التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة إيوان العالمية للإسكان، رياض الثقفي، أن إعلان الوزارة مشاريع إسكانية بكافة مناطق المملكة على فترات لن يخفض أسعار المساكن، بل سيخفض أسعار الأراضي المطورة، كون توجه الوزارة حالياً يهدف لاستيعاب الأراضي المطورة فقط وتسليمها لشركات مطورة عقارية ومقاولين.

وقال الثقفي إن أسعار المساكن لن تنخفض في الفترة الحالية، نتيجة البناء والتشييد بأسعار السوق المرتفعة حالياً في ظل وجود شح بالعمالة بالسوق العقارية خلال الفترة المقبلة، كون فترة التصحيح خفضت عدداً كبيراً من العاملين بقطاع المقاولات والعقارات، إضافة إلى ذلك أن وزارة الإسكان ستتعثر في بناء المساكن، كون السوق العقارية تعاني من ارتفاعات متواصلة للبناء والتشييد وشح العمالة بنسبة كبيرة.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن الصنيع، أن مشروعات وزارة الإسكان ستساهم في خفض الطلب على الشقق والوحدات المستأجرة على فرضية تملك المواطنين لمنازلهم الخاصة، كما ستؤدي هذه المشاريع إلى زيادة العرض وخفض أسعار الإيجارات، وبالتالي خفض العائد على الاستثمار العقاري، ما سيؤدي إلى الضغط على أسعار العقارات بشكل عام، إضافة إلى أن زيادة ضخ أموال في صندوق التنمية العقاري لتلبية الطلب المتنامي على القروض وخفض زمن الانتظار يساهم في التعجيل بتصحيح السوق العقارية.