جدة تعتزم منح تراخيص لإنشاء 44 ناطحة سحاب

كشفت أمانة محافظة جدة عن وجود 44 مشروعاً لناطحات سحاب، موزّعة على المحاور الرئيسة بجدة، داعية المستثمرين الراغبين في إنشاء المباني العالية التقدم بأراضٍ ينطبق عليها اشتراطات المباني العالية، من ناحية المساحة والموقع.

وقال مدير عام الثقافة والإعلام بأمانة محافظة جدة، المهندس سامي نوار، إن عدد مشاريع المباني العالية المعتمدة والمرخصة يبلغ 14 مشروعاً، أما التي سيتم ترخيصها بعد استكمال موافقات الجهات ذات العلاقة وصل عددها إلى 18 مشروعاً، في حين مازال 12 مشروعاً تحت الدراسة"، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وأفاد بأن معظم المشاريع تتمركز في طريق الكورنيش، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، طريق الأمير ماجد، وطريق الملك عبدالعزيز شمال ميدان علوم البحار، وعدد آخر من المحاور الرئيسة والثانوية، والشوارع التجارية الرئيسة بعرض 52 متراً، لافتاً إلى أن عدد مشاريع التطوير العمراني 21 مشروعاً، تنتشر على مستوى محافظة جدة.

وذكر نوار أن الأمانة تعمل على تنفيذ تراخيص بناء عدد من الأبراج التي تبدأ من كورنيش شارع صاري وشماله، وتدرس الشركات المساهمة اختيار الأراضي التي سمح بالبناء عليها، ووضع الخطة التكليفية لها، واختيار الواجهات الأصلح لمتطلبات السوق السعودي الذي يوفر خصوصية خاصة.