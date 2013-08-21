الكويت: توقعات بعودة النشاط العقاري في سبتمبر المقبل

توقع عدد من سماسرة العقار في الكويت أن يعود النشاط للسوق العقاري خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل بعد الركود الذي طال العقار بسبب عطلة الإجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك.

وقالوا إن السبب في الركود العقاري الحالي لا يقتصر على عامل المواسم الاعتيادية التي يمر فيها السوق، بل إن ارتفاع أسعار العقار السكني يعود إلى أرقام "فلكية" هو السبب الرئيس في الركود الذي طال السوق منذ بداية العام الحالي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وذكر السمسار العقاري أيوب الطاهر أن السوق حالياً يمر بالفترة الاعتيادية من الركود السنوي نتيجة سفر أغلب المستثمرين والمضاربين، "ولكن ذلك لا يعطي أي مؤشر لانخفاض أسعار العقار السكني أو الاستثماري، حيث إن الانخفاض طال الصفقات العقارية من حيث كميتها فقط وليس قيمتها".

وأضاف أن أواخر شهر سبتمبر المقبل سيشهد ارتفاعاً في عدد الصفقات، ولكن ذلك لن يكون على حساب القيمة السعرية، طالما أن الطلب لا يوازي المعروض من أراضٍ سكنية في ظل استمرار معاناة المواطن للحصول على بيت العمر.

من جانبه، أفاد السمسار عزت أبو حسين أن السوق حالياً يمر بفترة خمول في العقار السكني فقط، أما العقار الاستثماري فاستمرت صفقاته خلال موسم الصيف الحالي وشهر رمضان، خصوصاً في مناطق أبوحليفة والمهبولة، "ورأينا أن شهر يونيو الماضي ارتفعت فيه صفقات الاستثماري بشكل أكبر من نفس الفترة من السنة الماضية وهذا مؤشر جيد على زيادة الطلب".

وأوضح أن مناطق أبوحليفة والمهبولة استمرت في إبداء نشاط جيد خلال الصيف لسبب واحد هو أن الأسعار لا تزال في متناول المستثمرين، إضافة إلى تحسن القيمة الإيجارية بشكل ملحوظ بعد ظهور عمارات بمواصفات عالية تغري الأجانب العاملين في الكويت والذين يتمتعون بوظائف عالية الدخل.

بدوره، قال السمسار علي دشتي إن موسم الصيف لم يؤثر بشكل كبير في عملية تأجير الشقق السكنية في المناطق التي تمتاز بالعقارات الاستثمارية لأن الطلب مرتفع جداً، سواء من قبل المواطنين أو المقيمين.

وأضاف أن متوسط الإيجارات لا يزال عند مستوياته السابقة، حيث سجل في مناطق السالمية وحولي متوسط 300 دينار شهرياً، في حين سجل بمناطق الفحيحيل وصباح السالم (الاستثمارية) معدل 220 إلى 240 ديناراً، "والمستويات هذه لا تزال في متناول المواطنين والمقيمين في تلك المناطق للشقة المكونة من غرفتين وصالة".