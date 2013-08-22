أميركا: مبيعات المنازل تقفز لأعلى مستوى في 3 سنوات

ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، مما يشير إلى أن الزيادة الحادة في تكاليف الإقراض كان تأثيرها محدوداً على انتعاش سوق المنازل.

وبحسب الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، فإن مبيعات المنازل قفزت 6.5 في المئة إلى معدل سنوي يبلغ نحو خمسة ملايين وأربعمئة ألف وحدة، بحسب رويترز.

وفاقت المبيعات التوقعات البالغة 5.150 مليون وحدة.

هذا كما نما متوسط أسعار المنازل القائمة خلال الفترة بنحو 14%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

