19 % نمواً سنوياً لأسعار الشقق في دبي و13% بأبوظبي

يستمر القطاع العقاري في الإمارات في نموه، وتظهر أسعار البيع والإيجار لكل من العقارات السكنية والشقق والفلل ارتفاعاً يتراوح بنسب مختلفة ما بين دبي وأبوظبي، بحسب مؤشر أسعار العقارات السكنية في الإمارات الصادر عن شركة "ريدن دوت كوم".

ويقول تقرير الشركة إن أسعار العقارات السكنية في سوق عقار دبي شهدت تحسناً جيداً يضاف إلى عملية التعافي في يوليو/تموز الماضي، حيث ارتفع مؤشر مبيعات العقارات السكنية 3.8 درجة من 216.6 ليصل إلى 220.4 درجة التي تمثل زيادة قدرها 1.77% شهرياً، وحظيت الأسعار بارتفاع آخر يصل إلى 17% سنوياً، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وقالت "ريدن دوت كوم"، إن أسعار مبيعات الشقق في دبي قد سجلت ارتفاعاً آخر يصل إلى 1.72% شهرياً و18.9% سنوياً، وارتفعت أيضاً أسعار مبيعات الفلل نمواً على أساس شهري في يوليو بنسبة 1.95% 10.5% مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت أسعار العقار السكني في سوق دبي للإيجارات بنحو 1.50 درجة من 82.40 ليصل إلى 83.90 الذي يمثل زيادة قدرها 1.77% على أساس شهري في يوليو و14.4% على أساس سنوي، وهذا ما يظهر أيضاً في الزيادة في أسعار إيجار الشقق بنسبة 1.99% شهرياً و14.3%، سنوياً، وفي المقابل سجلت أسعار إيجار الفلل زيادة طفيفة بنسبة 0.80% شهرياً و13.4% سنويا.

وفي المقابل حظيت إمارة أبوظبي في مؤشر أسعار مبيعات العقارات لكل الوحدات السكنية على زيادة قدرها 1.10 درجة من 70.40 إلى 71.50 درجة التي تبلغ زيادة بنسبة 1.50% على أساس شهري مقارنة مع يونيو الماضي و11.5% مقارنة مع 2012.

