3 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3 مليارات درهم خلال الأسبوع الجاري.

وأفادت الدائرة في بيان نشرته صحيفة الإمارات اليوم، أن قيمة المبايعات بلغت 1.8 مليار درهم، منها مبايعات أراض بقيمة 823 مليون درهم، ومبايعات شقق وفلل بقيمة 958 مليون درهم.

وأضافت الدائرة أن الرهونات سجلت قيمة قدرها 1.3 مليار درهم، منها رهونات أراض بقيمة 1.2 مليار درهم، ورهونات فلل وشقق بقيمة 159 مليون درهم.

وبحسب البيان، شهدت الدائرة تسجيل 1576 مبايعة، منها 850 مبايعة لأراض، فيما بلغت مبايعات الشقق والفلل 726 مبايعة بقيمة 958 مليون درهم، منها 691 مبايعة لشقق بقيمة 822 مليون درهم، و35 مبايعة لفلل بقيمة 136 مليون درهم.

ولفتت الدائرة إلى أن أهم المبايعات كان بقيمة 181 مليون درهم في منطقة الحبيه الأولى، وأخرى بقيمة 58 مليون درههم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات مسجلة 24 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم، تلتها البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وشهد الأسبوع تسجيل 168 رهناً، منها 54 رهناً لأراض بقيمة 1.2 مليار درهم، و114 رهناً لشقق وفلل بقيمة 159 مليون درهم، كان أهمها في منطقة مرسى دبي بقيمة مليار درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 54 مليون درهم.